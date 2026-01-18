El temporal de lluvia que está sacudiendo Cataluña durante este fin de semana también está causando problemas en la movilidad con transporte público. Una avalancha en la vía ha obligado a interrumpir la circulación de dos líneas del ramal Llobregat-Anoia de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC). Las estaciones afectadas por esta avalancha son Monistrol de Montserrat y Manresa Baixador, tramo en el cual los trenes no funcionan y afectan las líneas R5 y R50.

A través de un post en las redes sociales FGC ha señalado que el servicio de ferrocarril funciona con normalidad entre las estaciones de Barcelona-Plaça d’Espanya (estación central del ramal Llobregat-Anoia) y Monistrol, mientras que por su parte Protección Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat por este corte en FGC.

🔴 Línea Barcelona-Vallès o Llobregat-Anoia: Servicio de trenes funciona entre Plaça Espanya y Monistrol de Montserrat. Servicio interrumpido entre las estaciones de Monistrol de Montserrat y Manresa Baixador por vía interceptada por avalancha en la vía. #ServeiFGC #FGC — FGC (@FGC) January 18, 2026

Sin previsión de restablecimiento del servicio

A pesar de que la incidencia se produjo cuando pasaban un cuarto de hora de las dos de la tarde, desde FGC no pueden dar una previsión para el restablecimiento del servicio de estas dos líneas del ramal Llobregat-Anoia. También a través de las redes sociales desde FGC han señalado que se está trabajando para instaurar un servicio de autobús que pueda realizar un recorrido alternativo por carretera entre las estaciones de Manresa y Olesa de Montserrat.

Estamos gestionando el servicio de autobús entre las estaciones de Manresa y Olesa de Montserrat. Gracias. — FGC (@FGC) January 18, 2026

Un temporal llega y el mal tiempo continuará

Desde el Servicio Meteorológico de Cataluña han anunciado que se prevé la llegada de un temporal que traiga fuertes precipitaciones, viento y mal estado del mar para este lunes y martes. La llegada de este temporal supondrá que las malas condiciones meteorológicas se mantendrán durante dos días más, como mínimo. Desde Protección Civil piden precaución a la hora de emprender cualquier desplazamiento.