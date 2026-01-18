El temporal de pluja que està sacsejant Catalunya durant aquest cap de setmana també està causant problemes a la mobilitat amb transport públic. Una esllavissada a la via ha fet que s’hagi hagut d’interrompre la circulació de dues línies del ramal Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Les estacions afectades per aquesta esllavissada són Monistrol de Montserrat i Manresa Baixador, tram en el qual els trens no funcionen i afecten les línies R5 i R50.
A través d’un post a les xarxes socials FGC ha assenyalat que el servei de ferrocarril funciona amb normalitat entre les estacions de Barcelona-Plaça d’Espanya (estació central del ramal Llobregat-Anoia) i Monistrol, mentre que per la seva banda Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat per aquest tall a FGC.
🔴 Línia Barcelona-Vallès o Llobregat-Anoia: Servei de trens funciona entre Plaça Espanya i Monistrol de Montserrat . Servei interromput entre les estacions de Monistrol de Montserrat i Manresa Baixador per via interceptada per esllavissada a la via. #ServeiFGC #FGC— FGC (@FGC) January 18, 2026
Sense previsió de restabliment del servei
Malgrat que la incidència s’ha produït quan passava un quart d’hora de les dues del migdia, des d’FGC no poden donar una previsió per al restabliment del servei d’aquestes dues línies del ramal Llobregat-Anoia. També a través de les xarxes socials des d’FGC han assenyalat que s’està treballant per instaurar un servei de bus que pugui fer un recorregut alternatiu per carretera entre les estacions de Manresa i Olesa de Montserrat.
Estem gestionant el servei de bus entre les estacions de Manresa i Olesa de Montserrat. Gràcies.— FGC (@FGC) January 18, 2026
Una llevantada arriba i el mal temps continuarà
Des del Servei Meteorològic de Catalunya han anunciat que es preveu l’arribada d’una llevantada que porti fortes precipitacions, vent i mal estat de la mar per aquest dilluns i dimarts. L’arribada d’aquesta llevantada suposarà que les males condicions meteorològiques es mantindran durant dos dies més, com a mínim. Des de Protecció Civil demanen precaució a l’hora d’emprendre qualsevol desplaçament.