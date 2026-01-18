Cataluña atraviesa un fin de semana en medio de un fuerte temporal de lluvia y nieve. Un temporal que durante las primeras horas de este domingo ha dado una ligera tregua registrando precipitaciones máximas de entre 15 y 20 litros. Las primeras horas del domingo han acumulado hasta 23 litros en Bellvei, 19,8 litros en Sant Quirze del Vallès, 17,9 litros en Anglès, 17,1 litros en Montmell, 16,8 litros en Banyeres del Penedès o 15,3 litros en Sant Llorenç Savall, tal como recogen los datos del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC). Desde Protección Civil añaden que este domingo no se ha producido ninguna superación del umbral de lluvia.

Las lluvias no han sido lo único que ha disminuido su intensidad, ya que las nevadas también han sido más escasas y las afectaciones en las carreteras también han disminuido. A pesar de esto, quedan dos carreteras cortadas por la nieve como son el acceso a la estación de esquí de Port Ainé y la BV-4024 en el coll de Pal y en hasta una docena de carreteras se necesitan cadenas para poder circular, como es el caso de la N-260 en el puerto del Cantó y en la collada de Toses o en la C-28 en el puerto de la Bonaigua, entre otras. Además, el SCT alerta que se necesitan equipamientos especiales en más carreteras como son la BV-4031 en el coll de la Creueta; en la L-500, entre el Pont de Suert y la Vall de Boí; en la L-501, en Boí; en la L-510 en Alins; en la BV-4243 para acceder a los Rasos de Peguera; en la C-563 en el coll de Josa, entre Gósol y Tuixén; en la C-142b de acceso al pla de Beret; y en la GI-400 en el tramo final de la collada de Toses, en Alp (Cerdanya).

Olas rompiendo en el espigón del Gas de la playa de la Barceloneta / Àlex Recolons (ACN)

El 112 recibe cerca de 500 llamadas durante la noche y la madrugada

Desde Protección Civil han destacado que durante la noche y la madrugada de este domingo el teléfono de emergencias 112 ha tenido que atender hasta 466 llamadas relacionadas con el temporal hasta las siete de la mañana. La gran mayoría de estas llamadas estaba relacionada con incidencias de tráfico o inundaciones de bajos. Desde el cuerpo de Bomberos de la Generalitat destacan que solo ayer sábado entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde se recibieron 139 avisos relacionados con acumulaciones de agua y deslizamientos.