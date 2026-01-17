El temporal de lluvia y nieve de este fin de semana no afloja y ya ha comenzado a extenderse esta tarde hacia el norte del país, dirigiéndose concretamente hacia el ámbito metropolitano y las comarcas centrales. En estos momentos también se rozan los cien litros por metro cuadrado en el Camp de Tarragona. Según los últimos datos registrados por las estaciones automáticas del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) y Meteoclimatic, destacan los más de 100 litros de la Riba, los 86,4 litros de Montblanc, los 82,5 litros de Constantí (21,1 caídos en solo 30 minutos), los 71,7 litros de Blancafort o los 68,9 litros de Tarragona-Complex Educatiu. Y, mientras llueve en el Camp de Tarragona, nieva en el Pirineo. Los grosores de nieve nueva ya superan los 30 centímetros por encima de los 2.000 metros en la Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà y la Vall d’Aran. Con todo, pues, el temporal ha afectado al conjunto del país

El grueso principal del temporal ha descargado sobre el Camp de Tarragona, siendo la zona más afectada por los aguaceros, pero también se ha hecho notar en las Terres de l’Ebre. Las lluvias intensas y continuadas pueden hacer incrementar el caudal de algunos ríos y arroyos, y ya se han comenzado a hacer maniobras para desembalsar algunos pantanos de las cuencas internas. Según los últimos datos facilitados por los Bomberos, el cuerpo de emergencias ha tenido que atender más de un centenar de avisos debido al temporal, sobre todo por deslizamientos de tierra y acumulación de agua. El Camp de Tarragona concentra la mayoría, con 40, seguido de la región metropolitana sur (23), la norte (19), y la Cataluña central (14). En las Terres de l’Ebre se ha efectuado un aviso mientras que no ha habido ninguno en las comarcas gerundenses.

Olas rompiendo en el espigón del Gas de la playa de la Barceloneta / Àlex Recolons (ACN)

Carreteras cortadas y cadenas obligatorias

La nevada intensa que golpea Cataluña ha provocado muchas afectaciones a la movilidad del país. Ha cortado la carretera de acceso a la estación de esquí de Port Ainé y la BV-4024 en el coll de Pal. Desde Tránsito recomiendan usar equipamientos especiales en la C-28 en el puerto de la Bonaigua; en la N-260 en el puerto del Cantó; en la BV-4031 en el coll de la Creueta; en la L-500, entre el Pont de Suert y la Vall de Boí; en la C-563 en el coll de Josa, entre Gósol y Tuixén; en la C-462 en el coll de Port, entre la Coma i la Pedra y Tuixén; y en la C-142b de acceso al pla de Beret. Las cadenas igualmente son obligatorias en otras carreteras como la L-501 en Boí; la C-147 en Alt Àneu; y en la GI-400 y la N-260 en el tramo superior de la collada de Toses, en Alp.