El mal tiempo no da tregua y después del temporal del fin de semana llega a Cataluña un temporal que traerá más lluvia, nieve y mal mar que se prolongará al menos hasta el miércoles por la mañana. El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha activado avisos por intensidad de lluvia en varias comarcas –sobre todo en Girona y el Camp de Tarragona– y alerta de que se pueden acumular más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas. También hay riesgo de nevadas importantes, de más de 20 centímetros, en el Ripollès y toda la costa está en alerta por mal mar. En el Empordà las olas pueden superar los cuatro metros.

A partir de dimarts, els ruixats més generals aniran desapareixent i la temperatura començarà a pujar 📈. Tot i això, encara esperem alguns episodis de precipitació, sobretot a la meitat nord. 🌧️❄️ pic.twitter.com/HRYTm0eflG — Meteocat (@meteocat) 18 de enero de 2026

Previsión del tiempo para hoy, 19 de enero

El Meteocat prevé que el cielo esté muy nublado o cubierto durante todo el día en todo el país, aunque puede haber algunas clarinadas transitorias durante la mañana en el Pirineo y Prepirineo de Lleida. Durante la madrugada se han producido los primeros chubascos en las comarcas de Girona y con el paso de las horas la lluvia se extenderá por el resto del país. Con todo, las precipitaciones más abundantes serán en el noreste, donde se pueden acumular 50 litros por metro cuadrado y en algunos puntos puede llegar hasta los 100 litros. En el resto del país no se esperan chubascos tan intensos. La cota de nieve rondará los 1.400 metros.

Previsión del tiempo del lunes, 19 de enero, en Cataluña / Meteocat

De cara a martes se espera un día bastante similar, con chubascos intensos en las comarcas de Girona, pero también en las comarcas de Barcelona limítrofes como Osona, el Vallès Oriental y el Maresme y en las Terres de l’Ebre. A partir de media tarde comenzarán a disminuir las precipitaciones y por la noche quedarán restringidas a los dos extremos del país.

Previsión del tiempo del martes, 20 de enero, en Cataluña / Meteocat

Protección Civil ha pedido extremar las precauciones por el temporal que afecta al país.