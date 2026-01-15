Catalunya es prepara per a l’arribada d’un nou temporal de pluges que preveu assotar el país durant el cap de setmana, dilluns i dimarts. L’arribada d’aquest temporal plujós i la previsió de precipitacions intenses ha obligat a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a incrementar l’alliberament d’aigua dels embassaments de les conques internes -que actualment se situen al 86,03% de la seva capacitat-.
Les previsions de fortes pluges han obligat l’ACA a obrir comportes per alliberar aigua i que els embassaments puguin assumir el nou volum que comporti l’arribada del temporal. Segons ha anunciat el Govern a través d’una nota de premsa aquesta mesura afectarà els embassaments del Ter (sistema Sau-Susqueda), Darnius Boadella i l’embassament de Foix amb l’objectiu de “poder assumir l’aigua que entri des de les capçaleres dels rius, sense que això suposi una pèrdua de recurs”.
Els embassaments del Ter, Darnius Boadella i el Foix, per sobre del 80%
L’arribada d’un nou temporal ha posat en alerta els tècnics de l’ACA davant la gran quantitat d’aigua embassada en aquests embassaments. De fet, els embassaments del Ter són els que millor salut gaudeixen fregant el 90% de la seva capacitat (87,84%). Per estabilitzar els volums d’aigua l’ACA ha decretat que l’alliberament dels embassaments del Ter passi de 3 m³/s a 15 m³/s. En el cas del Foix, que es troba al 82,4% de la seva capacitat, l’ACA ha decretat que l’alliberament d’aigua s’enfili dràsticament passant dels 85 als 300 litres per segon. Pel que fa a l’embassament de Darnius Boadella el cabal de sortida augmentarà dels 0,3 m³/s fins als 2 m³/s.
Des de la Generalitat han informat que la resta dels embassaments catalans mantenen els alliberaments habituals destinats a garantir les demandes d’aigua i el cabal ecològic tot i que avisen que durant el temporal que s’espera que sacsegi Catalunya aquests pròxims dies es faci “un seguiment continuat de l’evolució dels cabals i la seva repercussió en els embassaments per a definir possibles canvis i mesures”.