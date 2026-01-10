Alerta por riesgo de nevadas intensas: ¿dónde nevará más?

Protección Civil de la Generalitat ha activado este sábado la alerta del plan Neucat por nevadas intensas y ventiscas en varios puntos de comarcas del Pirineo catalán. Concretamente, se pide máxima precaución en el Valle de Arán y el norte del Pallars Sobirà, Alta Ribagorça (Lleida) y diferentes puntos de Cerdanya (Girona), que, según la previsión, serán las zonas más afectadas. Se pueden superar los 50 centímetros de nieve por encima de cotas de 1.500 metros, mientras que la cota de nieve se situará alrededor de los 800 metros, con espesores superiores a los 10 centímetros en estas cotas.

El Valle de Arán será la comarca más afectada por el episodio de nieve, pero también se prevén afectaciones importantes en el norte del Pallars Sobirà, el Alta Ribagorça y la Cerdanya. El fenómeno tendrá una distribución geográfica de carácter extenso y estará acompañado de ventisca, lo que puede provocar problemas de visibilidad y dificultades en la movilidad. El Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) está haciendo seguimiento de la evolución del episodio y de las posibles incidencias asociadas.

Ante este episodio de nieve en diferentes puntos del país, Protección Civil ha pedido prudencia a la ciudadanía en los desplazamientos, especialmente en las zonas de montaña. Con todo, recomienda evitar la movilidad innecesaria mientras duren las condiciones adversas que se alargarán todo el fin de semana. Hasta ahora, el episodio de nevadas intensas de este fin de semana ha dejado entre 30 y 55 centímetros de nieve nueva en cotas altas del Pirineo, en el Pallars Sobirà, la Cerdanya, el Ripollès y el Valle de Arán. Según las estaciones del Servicio Meteorológico de Cataluña, destacan los 56 centímetros de Certascan, los 50 centímetros de Malniu, los 42 centímetros de Bonabé, los 39 centímetros de Núria, los 35 centímetros de Sasseuva o los 32 centímetros de Lac Redon.

Un cartel que indica cadenas en el puerto de la Bonaigua / ACN

La nieve corta dos carreteras y obliga a usar cadenas en una veintena de vías

La intensa nevada de este viernes y la madrugada de este sábado en varios puntos del Pirineo catalán ha obligado a cortar dos carreteras y los vehículos a usar cadenas en veinte vías más de las provincias de Girona, Lleida y Barcelona. Concretamente, está cortada la C-28 en Naut Aran por riesgo de avalanchas y la BV-4024 por viento y nieve. Lo ha informado el Servicio Catalán de Tráfico, que también ha detallado que la nieve afecta a unas cuarenta vías catalanas. En la provincia de Lleida, son obligatorias las cadenas en la C-13 entre Llavorsí y Esterri d’Àneu; en la C-142b en el acceso al Pla Beret; en la C-28 entre Alt Àneu y Naut Aran; en la C-28z entre València d’Àneu y Esterri; en la L-500 entre Pont Suert y Vall de Boí, así como en la L-501, L-504 y N-141 en Bossòst, Lladorre y Vall de Boí.

En cuanto a Girona, están afectadas la GI-400 en Alp; la GIV-4015 en Toses; la C-38 en Sant Joan de les Abadesses y Molló; la GIV-5263 y GIV-5218 en Ribes de Freser; la GIV-4016 en Planès; la GIV-5262 en Pardines; la GIV-5223 en Camprodon; la GIV-4011 entre Campelles y Ribes de Freser y la GIV-5217 en Queralbs. Finalmente, en la provincia de Barcelona hay afectaciones en la BV-4023 entre Castellar de n’Hug y Toses y Tráfico pide precaución en la C-16, entre Bagà y Bellver de Cerdanya, por hielo en la carretera.

Sala de control de los Bomberos / ACN

Se mantiene la prealerta por fuertes vientos

Por otro lado, y de acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico de Cataluña, Protección Civil mantiene en fase de prealerta el plan por fuertes vientos. Se pueden superar rachas de viento de 25 m/s en comarcas del Pirineo y Prepirineo Occidental y Oriental, Poniente, oeste de la Cataluña Central, así como en el Litoral y Prelitoral Sur, durante todo el día de hoy y hasta bien entrada la madrugada. El viento soplará de componente oeste y, en el Pirineo, el umbral de aviso se superará especialmente en cotas altas, donde también habrá ventisca.

Aviso de los Bomberos: evitar zonas de montaña por riesgo de avalancha

Por su parte, los Bomberos de la Generalitat han pedido a la población que evite visitar zonas de montaña donde se haya acumulado mucha nieve tras las precipitaciones de este viernes y sábado, ya que hay peligro de avalanchas fuertes –nivel 4 sobre 5– en el Arán y la Franja Norte de la Pallaresa. La situación corresponde a una probabilidad muy alta de avalanchas debido a las nevadas intensas combinadas con viento fuerte de componente noroeste.

El jefe del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE), el sargento Eduard Sánchez, ha explicado en TV3 que la zona donde hay acumulada más nieve es en el Valle de Arán (Lleida) y en la franja norte, cuyos espesores pueden superar los 50 centímetros. Es por ello que ha recomendado que, en caso de salir a hacer excursiones, es importante tener los móviles con batería, así como llevar comida, ropa de abrigo y calcular bien las rutas.