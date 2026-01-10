Alerta per risc de nevades intenses: on nevarà més?

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dissabte l’alerta del pla Neucat per nevades intenses i ventisques en diversos punts de comarques del Pirineu català. Concretament, es demana màxima precaució a la Vall d’Aran i al nord del Pallars Sobirà, Alta Ribagorça (Lleida) i diferents punts de Cerdanya (Girona), que, segons la previsió, seran les zones més afectades. Es poden superar els 50 centímetres de neu per sobre de cotes de 1.500 metres, mentre que la cota de neu se situarà al voltant dels 800 metres, amb gruixos superiors als 10 centímetres en aquestes cotes.
La Vall d’Aran serà la comarca més afectada per l’episodi de neu, però també es preveuen afectacions importants al nord del Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i la Cerdanya. El fenomen tindrà una distribució geogràfica de caràcter extens i anirà acompanyat de torb, fet que pot provocar problemes de visibilitat i dificultats en la mobilitat. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) està fent seguiment de l’evolució de l’episodi i de les possibles incidències associades.
Davant d’aquest episodi de neu en diferents punts del país, Protecció Civil ha demanat prudència a la ciutadania en els desplaçaments, especialment a les zones de muntanya. Amb tot, recomana evitar la mobilitat innecessària mentre durin les condicions adverses que s’allargaran tot el cap de setmana. Fins ara, l’episodi de nevades intenses d’aquest cap de setmana ha deixat entre 30 i 55 centímetres de neu nova a cotes altes del Pirineu, al Pallars Sobirà, la Cerdanya, el Ripollès i la Vall d’Aran. Segons les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, destaquen els 56 centímetres de Certascan, els 50 centímetres de Malniu, els 42 centímetres de Bonabé, els 39 centímetres de Núria, els 35 centímetres de Sasseuva o els 32 centímetres de Lac Redon.
La neu talla dues carreteres tallades i obliga a fer servir cadenes en una vintena de vies
La intensa nevada d’aquest divendres i la matinada d’aquest dissabte a diversos punts del Pirineu català ha obligat a tallar dues carreteres i els vehicles a fer servir cadenes en vint vies més de les províncies de Girona, Lleida i Barcelona. Concretament, està tallada la C-28 a Naut Aran està tallada per risc d’allaus i la BV-4024 per vent i neu. Ho ha informat el Servei Català de Trànsit, que també ha detallat que la neu afecta una quarantena de vies catalanes. A la província de Lleida, són obligatòries les cadenes a la C-13 entre Llavorsí i Esterri d’Àneu; a la C-142b en l’accés al Pla Beret; a la C-28 entre Alt Àneu i Naut Aran; a la C-28z entre València d’Àneu i Esterri; a la L-500 entre Pont Suert i Vall de Boí, així com a la L-501, L-504 i N-141 a Bossòst, Lladorre i Vall de Boí.
Pel que fa a Girona, estan afectades la GI-400 a Alp; la GIV-4015 a Toses; la C-38 a Sant Joan de les Abadesses i Molló; la GIV-5263 i GIV-5218 a Ribes de Freser; la GIV-4016 a Planès; la GIV-5262 a Pardines; la GIV-5223 a Camprodon; la GIV-4011 entre Campelles i Ribes de Freser i la GIV-5217 a Queralbs. Finalment, a la província de Barcelona hi ha afectacions a la BV-4023 entre Castellar de n’Hug i Toses i Trànsit demana precaució a la C-16, entre Bagà i Bellver de Cerdanya, per gel a la carretera.
Es manté la prealerta per forts vents
D’altra banda, i d’acord amb les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, Protecció Civil manté en fase de prealerta el pla per forts vents. Es poden superar ratxes de vent de 25 m/s a comarques del Pirineu i Prepirineu Occidental i Oriental, Ponent, oest de la Catalunya Central, així com al Litoral i Prelitoral Sud, durant tot el dia d’avui i fins ben entrada la matinada. El vent bufarà de component oest i, al Pirineu, el llindar d’avís se superarà especialment a cotes altes, on també hi haurà torb.
Avís dels Bombers: evitar zones de muntanya per risc d’allau
Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat ha demanat a la població que eviti visitar zones de muntanya on s’hagi acumulat molta neu després de les precipitacions d’aquest divendres i dissabte, ja que hi ha perill d’allaus fort –nivell 4 sobre 5– a l’Aran i la Franja Nord de la Pallaresa. La situació correspon a una probabilitat molt alta d’allaus a causa de les nevades intenses combinades amb vent fort de component nord-oest.
El cap del Grup d’Actuacions Especials (GRAE), el sergent Eduard Sánchez, ha explicat a TV3 que la zona on hi ha acumulada més neu és a la Vall d’Aran (Lleida) i a la franja nord, els gruixos de la qual poden superar els 50 centímetres. És per això que ha recomanat que, en cas de sortir a fer excursions, és important tenir els mòbils amb bateria, així com portar menjar, roba d’abrigar i calcular bé les rutes.