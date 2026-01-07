MÉTEO | Cataluña, bajo cero: todo el país en alerta por frío

El frío se ha apoderado de Cataluña para comenzar el año, y no la deja ir. Así lo constata el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), que inicia la jornada de miércoles con alertas por frío, viento y nieve en varios puntos del Principado. El peligro por las bajas temperaturas, de hecho, se extiende prácticamente por todo el territorio, con la inmensa mayoría de comarcas en un nivel alto de alarma en los avisos meteorológicos. Solo cuatro comarcas, todas ellas en el litoral sur, registran un peligro moderado: el Baix Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès y el Garraf la mañana del miércoles, a pesar de que en el punto más frío de la jornada los termómetros caerán por debajo de cero grados. En cuanto al viento, la alerta se concentrará en el Pirineo occidental y en puntos del Ebro, pero solo se encuentran momentos de alta tensión en el Pallars y en la Alta Ribagorça a partir de la tarde.

Las mínimas de la jornada, según el Meteocat, son enormemente llamativas. En la Cerdanya, el termómetro llega a marcar 13 grados bajo cero en el peor momento de la jornada. Similar es la situación en la Alta Ribagorça, con momentos de -12 grados y una máxima de 3; y en el Vall d’Aran, donde la temperatura caerá hasta los 11 grados bajo cero y no se elevará por encima de un grado en el momento más cálido del día. En todo el interior catalán la mínima oscilará entre los 7 y los 4 grados bajo cero, con máximas especialmente bajas en la Segarra o en el Solsonès, donde no se superarán los dos grados; tal como en el Berguedà. La misma fórmula se reproduce en todo Ponent, con -6 de mínima y 4 de máxima en la Noguera o -5 de mínima y 6 de máxima en el Segrià.

Bon dia! Comencem la jornada amb valors de temperatura sota zero a quasi tot l'interior. A més, s'observa una baixada moderada respecte ahir a quasi tota la meitat nord. En canvi, ha pujat moderadament al terç sud. Rang de valors entre -13,8 °C (la Tossa d'Alp) i 5,7 °C (Roses) pic.twitter.com/8Fqpapl0Gf — Meteocat (@meteocat) January 7, 2026

La costa podrá disfrutar de temperaturas ligeramente más elevadas, especialmente en la central, que permanecerá en positivo toda la mañana: alrededor de Barcelona, no se espera caer por debajo de los 4 grados, mientras que la máxima será de 10; mientras que en el Baix Llobregat el termómetro oscila entre los 2 grados en el límite inferior y los 9 en el superior, por los 1 y 10 del Maresme. En el Baix Camp, se llegarán a sufrir 3 grados negativos, con -2 de mínima en el Garraf. A pesar de las temperaturas bajo mínimos, solo aparecerá la nieve con intensidad en el Pirineo, con alertas moderadas en la Alta Ribagorça, el Vall d’Aran y el Pallars Sobirà.

Una tarde más ligera

A partir de las 12 del mediodía, se comenzarán a alcanzar las máximas en buena parte del Principado, y el Meteocat tiene previsto que se puedan retirar todas las alertas por temperaturas bajas. La situación quedará prácticamente revertida el jueves, cuando el Servicio espera que se normalice la situación térmica: la mínima en la costa central se elevará hasta los 7 grados en Barcelona o a los 4 en el Baix Llobregat -aún con frío, pero no tan intenso-; mientras que las máximas superarán los 10 grados en la mayoría de comarcas, incluso en puntos del Pirineo.

De hecho, se espera que en el Garraf se alcancen los 16 grados, mientras que en el Tarragonès, el Baix Camp o el Maresme se logren los 15. También en el Baix Empordà se alcanzarán máximas de 16 grados, aunque la mínima permanecerá en negativo, en -2 grados. En cuanto al norte del Principado, desaparecerán las mínimas hundidas, y el Vall d’Aran no bajará de los 2 grados, mientras que en el Pallars o en el Berguedà se caerá también por debajo del cero; tal como pasará en puntos de Ponent, aunque el frío no llegará en ningún caso a ser tan intenso como el de hoy.