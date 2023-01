VÍDEO | Nevades arreu de Catalunya i alerta a les cotes baixes

La neu ha fet acte de presència arreu de Catalunya i han caigut flocs de neu a llocs poc habituals com la part alta de Barcelona, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental o el Maresme, tot i que de manera aïllada i feble. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la cota de neu aquest matí se situa entre els 100 i els 300 metres.

Protecció Civil manté activada la fase de prealerta del pla d’emergències Neucat per possibles nevades a partir del 200 metres a diferents punts del país. A mesura que avanci el dia la cota de neu anirà pujant i a partir de la tarda se situarà als 800 metres, amb l’excepció de Ponent i el terç sud de Catalunya.

Diversos usuaris han pujat a les xarxes vídeos de les nevades a llocs com Barcelona, Badalona, Sabadell o Ripoll.

Així nevava fa una estona, cap a les 06h, a La Floresta 📽 @ojanespelt#Projecte4Estacions pic.twitter.com/KRgHSglDeV — Projecte 4 Estacions (@P4Estacions) January 24, 2023

En general la nevada ❄ està sent molt testimonial, com en les imatges que veiem de Sant Cugat del Vallès. Tanmateix, localment està caient amb més intensitat i fins i tot deixa algunes enfarinades 😍#Projecte4Estacions pic.twitter.com/5NnIVeMwWW — Projecte 4 Estacions (@P4Estacions) January 24, 2023

A Badalona hi neva ❄ per sobre d'uns 150 metres. Informa @alberttucci #Projecte4Estacionspic.twitter.com/qZ1oG3Jt00 — Projecte 4 Estacions (@P4Estacions) January 24, 2023

Aqui us deixo la prova 🌨️ #SantFost

Ara parèntesi (…)

Veure'm si s'anima al llarg del dia 🌨️😜 pic.twitter.com/CU6OpWWcZW — MeteoSantFost (@MeteoSantFost) January 24, 2023

També s'ha vist nevar a Sabadell ‼️#Projecte4Estacionspic.twitter.com/GOieI7evI2 — Projecte 4 Estacions (@P4Estacions) January 24, 2023

Fred arreu de Catalunya durant tota la setmana

Està previst que el fred es quedi a Catalunya durant tota la setmana i s’han registrat temperatures mínimes molt baixes, com els 5,2 graus sota zero al Vendrell de la matinada de dilluns. Al llarg del dia d’avui s’esperen temperatures mínimes molt baixes a Girona (-3ºC), Pont de Suert (-4ºC), Mollerussa (-4ºC) o Falset (-5ºC). La Vall d’Aran (-7ºC) o el Pallars Sobirà (-2ºC) també registraran temperatures molt baixes.

Les úniques comarques on no s’ha activat cap alerta són el Montsià, el Baix Ebre, el Tarragonès, el Baix Penedès i el Garraf. El fred també farà acte de presència a ciutats com Montblanc (0ºC), Tàrrega (-2ºC), Igualada (-1ºC), Gelida (0ºC) i Vic (0ºC).

Les pluges i les nevades desapareixeran aquest dimecres, però el fred continuarà deixant gelats els termòmetres i es registraran temperatures mínimes baixes a Tortosa (2ºC), Falset (-2ºC), Tarragona (-1ºC), El Vendrell (1ºC), Vilanova i la Geltrú (1ºC), Mataró (2ºC), Lleida (-2ºC), Balaguer (-4ºC), Mollerussa (-3ºC), Tàrrega (-3ºC), Vilafranca (0ºC), Girona (1ºC) o Vall d’Aran (3ºC).