Ells llocs de Catalunya on farà més fred i on nevarà

Catalunya està vivint l’època més freda de l’any, fins al punt que el servei Meteorològic de Catalunya ha activat diversos avisos per neu i fred. La tradició diu que la setmana més gèlida sempre és la dels barbuts, del 15 al 17 de gener, corresponents a les celebracions de sant Pau, sant Maur Bati i Sant Antoni Abat. Doncs bé, el fred s’allargarà durant tota la setmana arreu de Catalunya. De fet, fins i tot hi ha hagut rècord de temperatures mínimes, com ara al Vendrell amb els 5,2 graus sota zero d’aquesta matinada. Entre demà i dimecres la línia de baixes temperatures serà igual, fet que crida l’atenció.

Previsió meteorològica de dimarts al matí / Servei Meteorològic de Catalunya

Dimarts amb nevades a partir dels 200 metres

De fet, un dels dies més moguts serà aquest dimarts, amb nevades a localitzacions on usualment no se solen donar. De fet, a primera hora del matí, s’esperen nevades -poc intenses- a les comarques de Girona. Serà per sobre dels 200 metres i arreu de Catalunya s’esperen temperatures mínimes de rècord, com els -3 graus a Girona, els -4 graus al Pont de Suert, els -5 graus a Falset o els -4 graus a Mollerussa. De fet, durant el matí, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat diverses alertes a causa del fred. En el cas de les comarques gironines, el perill és de poca moderació. Una situació similar la viu el Pirineu, amb les mínimes del -7 graus de la Valh d’Aran, o els -2 graus del Pallars Sobirà.

En canvi, les comarques on es viurà una situació més rellevant i anormal pel que fa al fred són les del camp de Tarragona, la Catalunya Central, Ponent i part del Penedès. De fet, les úniques comarques on no hi ha activada cap alerta són el Montsià, el Baix Ebre, el Tarragonès, el Baix Penedès i el Garraf. Pel que fa a la resta, Montblanc tindrà unes mínimes de 0 graus a primera hora del matí, mentre que a Tàrrega en tindran de -2. A Igualada, per exemple, hi haurà unes mínimes de -1 grau, mentre que a Gelida serà serà de 0 graus. Per la seva banda, a Vic també serà de 0 graus i fins i tot hi podria nevar.

Temperatures mínimes de dimarts:

Barcelona : 4 graus

: 4 graus Girona : -3 graus

: -3 graus Lleida : -3 graus

: -3 graus Tarragona : -1 grau

: -1 grau El Pont de Suert : -4 graus

: -4 graus Vilafranca : -1 grau

: -1 grau Falset : -5 graus

: -5 graus Olot : -4 graus

: -4 graus Mollerussa: -4 graus

A mesura que anirà avançant el dia, la neu anirà anant cap al sud fins arribar a les comarques de Barcelona al migdia i al Camp de Tarragona a la tarda. De fet, podria nevar -amb poca intensitat- a les rondes de Barcelona i en totes aquelles superfícies superiors al 200 graus. El més probable és que nevi a qualsevol ciutat de l’Alt Penedès i de cara al vespre a les muntanyes de Prades. Amb això, les temperatures s’aniran elevant al llarg del dia, amb màximes de 12 graus a Tarragona, 10 a Girona, 9 a Vilafranca i 6 a Falset.

Un dimecres gèlid sense neu

La situació de pluges i nevades desapareixerà el dimecres durant tot el dia, tot i que les mínimes es mantindran arreu de Catalunya. A tall d’exemple, a Tortosa serà de 2 graus, mentre que a Falset de -2. A Tarragona serà de -1 grau i a El Vendrell i Vilanova i la Geltrú d’1 grau. A Mataró serà de 2 graus, mentre que a la Bisbal d’Empordà de 2. A les comarques gironines les mínimes seran d’entre 1 grau i 2. A Ponent, les temperatures seran més aviat gèlides amb les mínimes de Lleida a -2 graus i a Balaguer amb -4 graus. Mollerussa i Tàrrega seguiran la mateixa línia amb -3 graus, mentre que a Solsona serà de -1. Al Penedès, les mínimes de Vilafranca serà de 0 graus, mentre que a Igualada serà de -1.

Temperatures mínimes de dimecres: