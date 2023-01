Les temperatures més baixes previstes per als pròxims dies a Catalunya

El Servei Meteorològic de Catalunya va activar l’alerta del pla Procicat per baixes temperatures aquest dissabte, amb zones del país per sota dels -11 graus. Els pròxims dies, les previsions del Meteocat mantenen l’alerta, especialment al nord del país, on el termòmetre pot tornar a rondar els 10 graus sota zero.

Si bé durant el diumenge s’ha limitat la consideració de perill meteorològic, segons el Servei, a les comarques del nord del país, durant els pròxims dies pocs territoris se’n salvaran. Després d’un dels desembres més càlids que es recorden, aquestes seran les temperatures més baixes que es registraran a Catalunya durant els pròxims dies

Alerta pel fred al nord

Les temperatures mínimes registrades pel Meteocat durant el migdia d’aquest diumenge s’allunyen lleugerament de les que es van assolir durant el dissabte. Les zones més afectades pel fred són les següents:

Població Temperatura Vielha -10,7 graus Guixers-Valls -8,6 graus Vic -8,3 graus Orís -8 graus Montesquiu -7,8 graus Cardona -7,7 graus Sant Salvador de Guardiola -7,3 graus Sant Llorenç Savall -7,2 graus

Dilluns: el sud se salva de les temperatures més baixes

Segons les prediccions del Meteocat, totes les comarques catalanes estaran en situació de perill, en diferents graus d’avisos del Servei Meteorològic, excepte dues: el Baix Ebre i el Montsià, on les màximes fregarien els 10 graus i les mínimes es quedaran per sobre del 0. Algunes comarques, com les de la costa central, mostraran temperatures similars, però romandran en alerta per l’afegit d’altres avisos, principalment per vent o l’estat de la mar.

Un ciclista avança per la neu durant un temporal de fred | Europa Press

Les comarques més afectades per les baixes temperatures es tornaran a concentrar al nord, amb la Vall d’Aran com a principal exponent.