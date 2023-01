Els comuns es revolten contra el PSC i exigeixen que aprovi els pressupostos

Els comuns s’han revoltat contra el PSC i han exigit als socialistes l’aprovació dels pressupostos catalans. En plena polèmica per la sortida de Jaume Collboni de l’Ajuntament de Barcelona per centrar-se en la campanya electoral de les municipals, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha instat al líder del PSC, Salvador Illa, que comenci a fer “oposició útil” i deixi de fer xantatge al Govern. “Ja n’hi ha prou de fer perdre el temps a la gent”, ha dit.

Mena ha lamentat l’actitud dels socialistes i ha assegurat que és “irresponsable” bloquejar uns pressupostos que destinaran més de 1.000 milions addicionals al sistema sanitari català per “culpa d’un casino”. Els comuns han repetit una vegada més que no donaran suport als pressupostos si s’impulsa el Hard Rock o es destina “un sol euro” a la B-40 i ha demanat a ERC que no “cedeixi al xantatge” del PSC.

Els comuns consideren “una mica irresponsable” que Jaume Collboni hagi decidit abandonar el govern municipal de Barcelona quatre mesos abans de les eleccions. “Els nervis de les enquestes els fan prendre males decisions”, ha dit Joan Mena, que ha replicat les paraules de la majoria de càrrecs del partit. La decisió de Collboni ha agafat per sorpresa els comuns, que atribueixen la sortida del regidor socialista als “nervis” per l’últim enquesta.

El pacte entre el Govern encapçalat per Pere Aragonès i la líder dels comuns, Jéssica Albiach / Jordi Bedmar

El PSC manté que els pressupostos són responsabilitat d’Aragonès

El cap de l’oposició i líder del PSC, Salvador Illa, ha assegurat aquest matí que els socialistes no pensen moure’s ni un centímetre de la proposta que van enviar al Govern a finals de desembre. Illa ha insistit que el Hard Rock, la B-40 i l’ampliació de l’Aeroport del Prat són projectes que tenen el suport del territori i que si ERC vol aprovar els pressupostos, haurà d’acceptar la seva proposta sense tocar-ne ni una coma.

“Quan el PSC diu una cosa pot estar encertat o equivocat, però hem escoltat abans, hem pensat i hem decidit. I no ens movem”, ha sentenciat Illa. El líder socialista ha criticat el Govern de la Generalitat per vincular l’aprovació dels pressupostos amb el suport d’ERC al Congrés dels Diputats. “Els pressupostos de la Generalitat es decideixen al Parlament. Sobta que alguns vulguin passar per Madrid per decidir coses d’aquí. Alguns que diuen ser independentistes. L’amenaça és la manifestació de la impotència”, ha conclòs.