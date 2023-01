ERC esmenarà una moció del PSC sobre la B-40 per “acostar posicions”

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha avançat que ERC registrarà avui esmenes a la moció del PSC sobre la B-40 o Quart Cinturó que es votarà dijous al ple del Parlament. En roda de premsa després de reunir-se amb patronals i sindicats per abordar la situació de la negociació dels pressupostos, la consellera de la Presidència ha assegurat que a través de les esmenes intentaran “acostar posicions” i que les presentaran amb “voluntat d’acord”. Vilagrà retreu al PSC que estigui “bloquejant” l’acord per “càlculs polítics” i per només un desacord sobre el tram del quart cinturó entre Sabadell i Terrassa.

Am això, La consellera de la Presidència assegura que el Govern ha arribat a un acord amb els temes que el PSC ha posat sobre la taula com el Hard Rock i aeroport de Barcelona. A més, Vilagrà i la consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas, tenen previst reunir-se demà amb Junts

Sessió de control al Govern al Parlament 14/12/22 / Mireia Comas

Pactades 187 mesures amb el PSC i 54 amb Junts

De fet, Vilagrà ha recordat que amb el PSC ja s’han acordat 187 mesures que suposen 5.120 milions d’euros, i que s’han negociat altres cinc punts fora del pressupost, que inclouen la B-40. Així mateix, ha explicat que amb Junts també s’han acordat 54 mesures que sumen 2.600 milions d’euros, i ha apuntat que la voluntat és aconseguir un acord amb el màxim de forces polítiques possibles.

Mas també pressiona l’oposició

En aquesta línia, la consellera d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha lamentat l'”escenari extremadament irresponsable” en el qual considera que està l’oposició en la negociació dels Pressupostos per al 2023. Ho ha dit després de la reunió del Consell de Diàleg Social en la qual han participat els presidents de Foment del Treball i Pimec, Josep Sánchez Llibre i Antoni Cañete, i els secretaris generals de CC.OO. i UGT a Catalunya, Javier Pacheco –que ha participat telemàticament– i Camil Ros.

“No pot ser que per posicions de màxims o d’interès polític es bloquegi” un increment dels fons que arribarien a empreses i famílies en cas d’aprovar-se els nous comptes. Ha assegurat que “en altres països no es barregen tants càlculs polítics” en les negociacions per als Pressupostos i ha subratllat la necessitat de pensar, en les seves paraules, en el bé comú i modificar l’obra de govern segons les prioritats de cadascun.