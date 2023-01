El PSC i Junts critiquen ERC per recórrer al PSOE pels pressupostos

El PSC i Junts s’han unit per criticar ERC per haver recorregut al PSOE en un intent desesperat de desencallar les negociacions dels pressupostos catalans. Amb unes hores de diferències, els socialistes i els juntaires han retret als republicans que mirin a Madrid per treure’ls les castanyes del foc en lloc de negociar amb l’oposició. Després gairebé un mes amb les postures enrocades, els republicans haurien amenaçat el PSOE de torpedinar el que queda de legislatura al Congrés si Catalunya no té pressupostos.

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha carregat contra els republicans per haver trucat “a la porta del PSOE” per tirar endavant els comptes i li ha recordat que mai passen coses bones quan ERC parla amb Ferraz. “Quan es tracta de Pedro Sánchez, Catalunya sempre surt perdent. Sembla que (ERC) prefereixin l’estabilitat amb el PSOE, encara que els enganyin i humiliïn, a vertebrar una majoria independentista”, ha dit Rius, que ha lamentat que ERC hagi optat mirar Madrid abans que buscar un pacte amb el seu partit.

El cap de l’oposició i primer secretari de PSC, Salvador Illa, havia denunciat a primera hora del matí el moviment dels republicans, que els socialistes catalans han rebut amb gran enuig. “Els pressupostos de la Generalitat es decideixen al Parlament”, ha dit Illa en una entrevista a Catalunya Ràdio. “Sobta que alguns vulguin passar per Madrid per decidir coses d’aquí. Alguns que diuen ser independentistes. L’amenaça és la manifestació de la impotència”.

Albert Batet, Marta Vilalta i Alícia Romero als passadissos del Parlament / V. Pagès

L’oposició no es deixa pressionar per l’acte del Govern amb sindicats i patronals

Ni uns ni altres s’han deixat pressionar per la reunió del Govern amb sindicats i patronals i han insistit que la “responsabilitat” de pactar pressupostos és del president de la Generalitat, no de l’oposició. Rius ha reclamat a Aragonès “més hores” de negociació i ha assegurat que aviat mantindran una nova reunió, però ha insistit a reclamar uns pressupostos que “no retallin l’autogovern” i que “alleugereixin la pressió fiscal” de les empreses.

Junts també es manté enrocat amb la B-40, el Hard Rock i l’ampliació del Prat, que consideren “irrenunciables”, igual que el PSC. Salvador Illa també ha fet unes declaracions semblant i ha afirmat que el seu partit no es pensa moure ni un sol centímetre de la proposta que va enviar al Govern a finals de desembre i que ha estat el veritable obstacle per tancar un acord, ja que ERC no està disposada a acceptar els macroprojectes que volen socialistes i juntaires.

La portaveu dels republicans, Marta Vilalta, ha criticat les “excuses” de PSC per no tancar un acord pels pressupostos. ERC fa setmanes que diu que el pacte està “molt a prop”, però després els socialistes ho desmenteixen. “Quan no és una cosa és una altra i ara l’excusa grossa és la B-40, el quart cinturó”, ha dit Vilalta. La secretària general adjunta d’ERC ha lamentat que la B-40 s’hagi convertit en una “moneda de canvi” i ha acusat els socialistes de “dilatar” l’acord per electoralisme.