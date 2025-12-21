Las fiestas de Navidad están cerca y los fans de Com si fos ahir tendrán que despedirse unos días de las tramas y las historias cotidianas de sus personajes favoritos. La pandilla de boomers se toma unos días de relax y vacaciones después de tanta actividad en el primer trimestre de la nueva temporada de la serie de TV3. Los guionistas no les han dejado ni un segundo de calma porque salían de una trama complicada para entrar en otra nueva. Después del episodio de este viernes día 19 de diciembre, los amigos del Reina Sibil·la se despiden temporalmente y no habrá nuevos episodios hasta el próximo día 7 de enero de 2026.

Los grandes temas de los últimos meses han llevado a los personajes de la pandilla por situaciones y tramas más bien truculentas y complicadas. Clásicos como las infidelidades han estado en el punto de mira, pero probablemente la gran protagonista ha sido Sílvia (Montse Germán). El diagnóstico de cáncer de cuello de útero ha sido una de las bombas, más allá de los cuernos que ha traído por culpa de Francesc (Eduard Buch). También ha habido tiempo para ver las estrategias de unos amigos y una consultoría llena de mentirosos que no querían hacerse responsables del accidente de Gina (Meritxell Huertas). Con los retornos inesperados de este final de año y los últimos movimientos de la pandilla, ¿cómo quedarán las parejas de Com si fos ahir después de Navidad?

Un buen grupo de solteros

Posiblemente serán unas de las fiestas de Navidad donde habrá más solteros dentro de la pandilla. Estos últimos días hemos visto un montón de rupturas y separaciones, como es el caso de Gina (Meritxell Huertas) y Jordi (Andrés Herrera). La pobre mujer ha tenido que soportar que la engañen sus amigos, pero lo que ha sido peor es creer que Jordi la amaba de nuevo y quería comenzar a recuperar la relación por el simple hecho de tenerla controlada y saber que no investigaría nada que pudiera implicarlo en el caso. Después de mandarlo a paseo -a él y a todos los amigos de la pandilla-, habrá que esperar pasadas las fiestas de Navidad para saber si se ablandará un poco e iniciará una relación nueva.

El Jordi ha d’acceptar que la relación con la Gina se ha acabado en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Marta (Sílvia Bel) y Salva (Ernest Villegas) también han puesto punto final a su historia de amor con un final bastante trágico. Hay que admitir que Marta no tiene un carácter nada fácil y su manera de hacer las cosas no siempre ha sido la mejor. Ahora bien, después de días volviéndose loca porque notaba que Salva había cambiado su forma de comportarse con ella, por fin ha podido descubrir la verdad. Salva había ejercido un abuso de poder sobre Aina (Tai Fati), una alumna del máster. A pesar de negarlo varias veces e intentar hacer creer a su entorno que eran mentiras, Salva ha sido consciente de lo que ha pasado y ha decidido marcharse temporalmente a Madrid para trabajar. Marta lo dejó muy claro: su historia está acabada y en caso de que regrese, no quiere saber nada más. Si Salva vuelve dentro de unos meses y Marta acepta encontrarse con él, eso aún es un misterio.

La Marta y el Salva se despiden en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Andreu (Marc Cartes) y Neus (Mercè Martínez) también han puesto punto final a su fugaz historia de amor. Sus inicios esta temporada no hacían pensar que podrían enamorarse, teniendo en cuenta que Neus era una jefa exigente dentro del grupo del estudio sobre el Alzheimer y esto chocaba completamente con la forma en que trata a los pacientes Andreu. En todo caso, el tiempo que han pasado juntos les ha hecho descubrir que tenían más cosas en común de las que pensaban y después de liarse un par de veces, Neus decidió que quería centrarse en su futuro profesional y el matrimonio con Miqui (Adrià Collado). Andreu ha acabado con el corazón roto una vez más y pasará una Navidad bastante triste justo cuando pensaba que se enamoraría de nuevo.

Neus toma una decisión sobre su relación con Andreu en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Hay un par de mujeres que también se han quedado solas y no comerán turrones con una pareja sentimental al lado. En el caso de Sílvia, ahora mismo esta es su última preocupación. Este viernes se ha sometido a la esperadísima operación tras recibir el diagnóstico de cáncer. Según las palabras de los médicos, si la intervención salía bien, podrían extraer el cáncer con facilidad y no sería necesario someterse a un tratamiento muy largo. La ruptura con Francesc ha quedado en segundo plano, a pesar de que dejarla sola para irse con su ex en el peor momento de su novia no es la mejor decisión que podría tomar. En todo caso, ahora mismo el deseo de Año Nuevo de Sílvia es curarse y dejar de sufrir. Al día siguiente de la operación, ha recibido la visita de Francesc y por la breve interacción que tienen ambos, parece que su historia no está acabada.

La pandilla de ‘Com si fos ahir’ ha ido descubriendo la enfermedad de Sílvia | 3Cat

Ahora bien, ¿qué pasará con la nueva relación de Francesc? Ona (Carmela Poch) y él viven unos momentos muy tensos desde que ha salido a la luz la enfermedad de Sílvia. Inseguridades de la mujer que no dudó ni dos segundos a la hora de forzar una ruptura y entrar en una relación para romperla, pero que ahora sufre porque quizás podrían hacerle lo mismo. No será una Navidad fácil con la preocupación de Francesc por Sílvia y después de hablar de la operación, parece que ambos han llegado a la misma conclusión. Su relación no es la misma ahora que la que tenían hace 25 años y quizás se han precipitado mucho por las emociones del pasado. Habrá que esperar para ver qué harán a partir del mes de enero.

Ona y Francesc tienen una conversación muy dura en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Quien también se ha quedado toda sola esta temporada es Eva (Alícia González Láa). Bueno, hay que decir que tampoco ha tenido pareja desde que rompió con Rodri, un falso médico que la estafó y casi la deja sin dedo. Desde entonces ha intentado buscar aventuras a través de aplicaciones de citas o salidas a clubes nocturnos donde se practica el intercambio de parejas. Los resultados no han sido los mejores porque casi rompe un matrimonio por culpa de liarse con el marido de su amiga sin explicarlo. Al final pudo solucionarlo, pero parece que ahora no tiene prisa alguna por buscar un hombre. ¿Quizás el regreso de Litus (Pepo Blasco) supone una nueva oportunidad para esta pareja?

Eva explora su sexualidad en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Las parejas de siempre superan sus crisis

Ahora bien, no todo son malas noticias en Com si fos ahir. Hay parejas que continúan estables a pesar de que han sufrido más de una crisis. Quique (Biel Duran) y Cèlia (Sara Espígul) han pasado unos meses complicados por las investigaciones y las dudas sobre la paternidad de Adrià. El hijo de Quique y Cristina (Carlota Olcina) se ha visto en medio de una guerra de reproches, quejas y críticas de unos padres inseguros que habían ocultado mucha información de su pasado. Con los resultados de las pruebas de paternidad que demuestran que el chico es hijo de Quique, finalmente, parece que por fin podrán dejar las armas y recuperar un poco de tranquilidad.

Quique se hará una prueba de paternidad en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Quien también ha vivido unas semanas convulsas son Noe (Elena Gadel) y Miquel (Eduard Farelo). Son uno de los matrimonios consagrados del Comsi y los más queridos por la audiencia, a pesar de que esta temporada están haciendo las cosas mal. Ocultar la verdad del accidente de Gina ha sido la peor decisión y ahora que Miquel quiere hacer las cosas bien -ha renunciado al concurso público de la consultoría-, la pareja vive una nueva crisis porque el hombre ha vuelto a tomar decisiones que afectan a la familia sin consultarlo con su pareja. Esta Navidad tienen tiempo para asimilar todo lo que ha pasado y decidir qué harán a partir de ahora si Gina acaba denunciándolos.

Noe y Miquel vivirán una Navidad complicada en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Una decisión drástica e inesperada

¿Alguien creía que una pareja de jóvenes ocuparía el ránking de pareja más feliz? Después del capítulo del viernes, los espectadores de la serie se han quedado con la boca abierta. Aparentemente todo estaba bien entre los dos. Naiara (Daniela Brown) y Ferni (Francesc Cuéllar) habían luchado por hacer oficial una relación marcada por el pasado turbio del chico. Después de una comida de Navidad especial con Toni (David Vert) y el pequeño Toni (David Vert), Ferni ya estaba totalmente implicado dentro de esta familia como si fuera un miembro más. El peso que carga después de haber sido amenazado por la policía para que coopere con una trama para desarticular un grupo de traficantes le ha forzado a tomar una decisión drástica: en un mensaje de voz deja a Naiara para anunciar que esta vez se va y no volverá. ¿Es el final definitivo de la pareja ahora que todo iba bien?

Naiara y Ferni quieren hacer las cosas bien en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Amores, rupturas, peleas e infidelidades. Un cóctel completo que marcará las parejas y las próximas tramas que estarán presentes en Com si fos ahir a partir de 2026. Después de Navidad, vuelve la serie diaria de TV3.