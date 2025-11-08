Queden poques setmanes per a la nit més màgica de l’any. Cada 31 de desembre, milers de persones es concentren davant la televisió, amb dotze grans de raïm a les mans per donar la benvinguda a un any nou envoltats per la família. Les cadenes de televisió trien les cares visibles que amenitzaran els nervis previs, les presses per arribar a temps i els segons en què moltes persones perden el número de raïm que han empassat o alguns que fins i tot estan a punt d’ennuegar-se. Sigui com sigui, el 2026 està ben a prop i algunes cadenes ja han confirmat qui seran els famosos que donaran la benvinguda aquesta nit de Cap d’Any.
El tàndem de TV3 torna a repetir un any més
Ja han passat uns quants anys des que TV3 va decidir apostar per Miki Nuñez i Laura Escanes com a cares visibles per a aquesta nit tan especial. El músic català que va saltar a la fama gràcies al seu paper a Operación Triunfo presentarà les campanades a la televisió pública catalana per quart any consecutiu. El primer el va fer amb la presentadora d’Eufòria, Marta Torné, i ara tornarà a coincidir amb Laura Escanes. La influencer i presentadora de La Travessa continua sent un perfil de confiança per a 3Cat i tal com van confirmar durant la presentació de la nova temporada de la cadena, els espectadors tenen una cita el pròxim 31 de desembre amb ells.
“Estem confirmats per a les campanades del 31 de desembre. Aquesta és una cita màgica, bonic i suposa el tercer any per a mi així que molt contents”, va explicar la creadora de contingut. “És maco que l’audiència ens acompanyi l’última nit de l’any, però també espanta perquè fer les campanades a TV3 va molt més enllà d’un somni, quan era petita ni ho somiava. Són dos anys fent-ho i sempre et preguntes si no seria millor deixar-ho ara que han anat molt bé les anteriors vegades, però aquestes pors demostren que m’importa i que li posem tota l’estima. Només demano que vagi el millor possible”.
Cristina Pedroche i Alberto Chicote faran les campanades conjuntes a Antena 3 i laSexta
No és una novetat que Cristina Pedroche i Alberto Chicote siguin els noms escollits per Antena 3 un any més. La presentadora més mediàtica de les campanades i el xef estrenen enguany una retransmissió simultània tant a Antena 3 com a laSexta i la plataforma atresplayer. Una manera d’unir les audiències d’ambdós canals i intentar superar els resultats registrats l’any anterior, en què David Broncano i Lalachus van fer història amb la presentació més esbojarrada de les campanades.
Un dels aspectes que més preguntes generen és el vestit que farà servir la col·laboradora de Zapeando. Cada any es supera amb els seus outfits escandalosos, si més no, l’any passat va optar per una peça plena de plomes i amb adorns fets de cristalls amb la seva pròpia llet materna. Ara que ha estat mare del seu segon fill amb Dabiz Muñoz, inclourà alguna referència especial?
Sandra Barneda i Xuso Jones, una parella molt divertida a Telecinco i Cuatro
Mediaset també aposta per conduir aquesta nit tan especial a través dels seus canals, Telecinco i Cuatro amb la mateixa parella. Sandra Barneda i Xuso Jones són el duo que farà tàndem el pròxim 31 de desembre. La presentadora catalana ja ha tingut l’honor de conduir aquest espai, va fer-ho l’any 2020, i ja és una aposta segura de Telecinco, si més no, continua al capdavant de La isla de las tentaciones i també ha format part de les gales i els debats de Supervivientes.
Per la seva banda, Xuso Jones és cantant i humorista. És el primer cop que presentarà les campanades, però ja té experiència televisiva amb programes com Lo sabe, no lo sabe i està molt present a xarxes socials. A més a més, ha passat per altres programes com Tu cara me suena, Masterchef Celebrity i condueix el pòdcast Poco se habla.
Qui presentarà les campanades a RTVE?
Una de les grans incògnites és qui serà el presentador de les campanades a RTVE. David Broncano i Lalachus van ser els responsables d’una nit molt boja i única a La 1, però fa unes setmanes van confirmar a La Revuelta que enguany no repetirien. Per tant, tot i l’èxit que van aconseguir, qui seran les persones que escollirà la televisió publica espanyola? RTVE va obrir una enquesta perquè els usuaris poguessin donar opcions sobre les persones que voldrien que presentessin les campanades al canal principal de la cadena.
En ser una proposta oberta, ja tancada el passat 30 d’octubre, els resultats obtinguts deixen veure que els usuaris han decidit fer broma sobre el tema i donar noms molt diferents: Gabriel Rufián i Vito Quiles, Antonio Lobato i Fernando Alonso, Abascal, Marcos Llorente i Carvajal, Estopa, Ernesto Sevilla i Pablo Chiapella… Fins i tot alguns volen veure la rivalitat entre La Revuelta i El Hormiguero en directe i proposen que Pablo Motos i David Broncano siguin els conductors de la nit. Ara per ara, totes les opcions estan obertes, però sembla que caldrà esperar una mica per descobrir els noms oficials.