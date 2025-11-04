Baralla salvatge a ‘Masterchef’: “Estàs acabat i menges com un desgraciat”

Masterchef s’apropa al seu final i els nervis estan a flor de pell. Que la tensió es palpa en l’ambient s’ha fet més que evident en el programa d’aquest dilluns, en el qual els teleespectadors han tingut un nus a l’estómac durant la prova per equips quan s’ha pogut veure un dels enfrontaments més salvatges d’aquesta i de les anteriors edicions. Els protagonistes? José Manuel Parada i Torito… sí, una altra vegada. El tertulià acaba barallant-se amb algú a cada emissió, però el que ha passat ara poques vegades s’havia vist. I és que el seu company ha acabat retreient-li que s’hagi engreixat en un enfrontament salvatge.
No ha estat una bona nit per al Torito. En la primera prova havien de fer una introspecció i record al passat, una infància que no va acabar de ser massa amable per a ell. Si al principi el vèiem emocionat en rememorar com era de tímid i els problemes que tenia per relacionar-se, després tot acabaria esclatant pels aires en una discussió amb Parada en la prova per equips. En els exteriors, que van tenir lloc a la preciosa Cala Montjoi, precisament el Torito era un dels encarregats d’escollir quins companys volia en el seu grup. Des del principi va deixar clar que no volia cuinar amb el José Manuel, però el jurat va aprofitar-ho per forçar-los a formar equip. No sabien què havien fet… o potser sí, ja que van aconseguir que volessin els ganivets.
El mal rotllo començava quan el presentador de Cine de barrio li preguntava si alguna vegada havia ensenyat les seves parts íntimes en públic. El Torito no ha tingut problema en reconèixer que sí, ja que ha acudit a platges nudistes. I, aquí, s’ha vist amb confiança per preguntar-li a Parada si tenia 71 o 72 anys. Aquest dubte innocent no li ha fet gràcia i, sorprenentment, s’ha desatat la tempestat: “Si veuen una foto teva i una meva despullats, la gent pensaria que tu ets més gran”. I per què deia això? “Torito, és que estàs molt acabat. Jo t’he conegut amb un tipazo… T’has descuidat des que t’has casat. No et cuides i menges com un desgraciat”, ha etzibat amb una mala llet sense precedents.
L’altre, és clar, s’ha sentit superofès: “Has estat molt despectiu amb el que has dit”. Però José Manuel Parada ha continuat: “Doncs ves al metge, que així tornaràs a tenir el cuerpazo que tenies quan et vaig conèixer”. Torito no ha pogut evitar les llàgrimes: “Per això no volia anar amb tu, sabia que eres insuportable quan estàs malament. No volia parlar del tema, ves cap allà”. Ui, què ha dit… perquè aquí la cosa ha empitjorat encara més. “Que soc què? Diga-m’ho a la cara, digues-m’ho”.
Torito treu a la llum per què s’ha engreixat tant últimament
El Torito ha acabat trencant-se i ha tret a la llum que el seu augment de pes està provocat per un problema de salut: “Tinc una malaltia crònica. Em van canviar el medicament i, arran d’això, vaig començar a engreixar-me. Ja tens el que volies, ja està. És superàcid”, ha etzibat entre llàgrimes. I el José Manuel Parada s’ha defensat: “Estàs jugant brut i això no m’agrada. Jo t’estimo, Torito. Després de tot el que has dit de mi mai no m’he molestat. Creus que t’he dit alguna cosa per fer-te mal?”.
Els companys han volgut intervenir per calmar els ànims i, més tard, el Torito ha donat més detalls del tema: “No tinc problema a parlar del meu físic o del meu augment de pes, però no des de la maldat… i he vist una maldat de Parada que m’ha desquadrat totalment”.
Valeria, l’expulsada del Masterchef d’aquest dilluns
A la prova d’exteriors, els capitans han hagut de fer entrega del davantal negre a la persona que pitjor hagués cuinat. Aquests, s’enfrontarien a la prova d’eliminació, així que era un càstig important. I, en aquesta competició, José Manuel Parada ha estat un estratega que ha aconseguir véncer tots els rivals més forts. Miguel Torres ha caigut eliminat, de la mateixa manera que també ho ha fet Torito i Valeria. I, d’aquests, el jurat ha cregut que la pitjor havia estat la Valeria.
Ella s’ha convertit en l’última expulsada i, per tant, es queda a les portes de la semifinal. L’humorista ha aplaudit com de bé s’ho ha passat en aquesta experiència, la qual diu que ha estat “increïble”. El primer concursant que arriba directe a la semifinal, doncs? El presentador José Manuel Parada. La setmana vinent, més.