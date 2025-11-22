Una nova gala de Zenit i segona gala temàtica de la temporada, aquest cop dedicada a l’amor. Les propostes musicals i els duets volien convidar els espectadors a una nit càlida i plena de confessions picants dels cantants, però el concurs de TV3 s’ha desplomat en les audiències aquest divendres. El resultat de les actuacions ha estat divertit, amb molta varietat, millorant els problemes tècnics de programes anteriors i malgrat que a les xarxes han agradat bastant les diverses versions que han fet els concursants, les audiències cauen de manera considerable. Amb un 8,9% de share de mitjana, perden gairebé tres punts respecte a la setmana anterior, segons dades de Kantar Media, l’empresa encarregada del mesurament d’audiències en l’àmbit estatal. El prime time se’l queda el programa De viernes a Telecinco, que va aconseguir un sorprenent 10,6% de share i 110.000 espectadors de mitjana amb la visita d’Isa Pantoja. Encara els va passar per davant una nova emissió de La Voz que va registrar 9,6% de share i 109.000 espectadors de mitjana. Això sí, Zenit pot celebrar una victòria pel que fa als espectadors de mitjana, que en va registrar 125.000.
La mecànica i el sistema de votacions s’ha mantingut respecte a la setmana anterior i el presentador ha estat molt fresc i divertit amb els concursants, fent preguntes romàntiques i picants sobre la seva vida sentimental. Un cop més des del públic de casa s’havia de seleccionar entre els quatre duets i els quatres solistes qui d’ells els havia agradat més per atorgar-los cinc punts extres en els seus marcadors particulars, una novetat de la temporada que els pot ajudar a guanyar posicions dins el rànquing final i que ha mogut alguns noms. Aquesta setmana els afortunats han estat el duet format per Cris Juanico i Ramon Mirabet amb Si et quedes amb mi de Sopa de Cabra, i el solo de la Roser amb That don’t impress me so much de Shania Twain també ha enamorat els teleespectadors.
Aquestes han estat les actuacions de la nit: quines cançons han fet ‘match’ amb les generacions del programa?
Pel que fa a les actuacions més votades de la nit, ella ha triat un tema en què se l’ha vist molt empoderada i amb una proposta molt xula. Com si fos una aplicació de cites en directe, havia de fer match amb alguns dels homes del programa, amb en Miki Núñez inclòs en el lot.
Tot i que se l’ha vist un punt ofegada en alguns moments de la interpretació, amb el karaoke ha aconseguit rascar un parell de punts més amb una versió de Te estoy amando locamente de Las Grecas.
💋❤️🔥La Roser converteix el plató de #Zenit3Cat en un programa de cites! No et perdis la seva versió de “That don’t impress me much”, de Shania Twain.— 3Cat (@som3cat) November 21, 2025
▶️ Segueix la gala en directe a https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/oDgq0yjxqw
Pel que fa al duet dels nois, Cris Juanico i Ramon Mirabet han triomfat amb la seva versió d’un dels temes més romàntics de Sopa de cabra i un cor en directe que ha arrodonit la proposta.
💛 No hi ha res més maco que una cançó d’amor en català, i així ens ho demostren el @crisjuanico i el @ramonmirabet_ cantant “Si et quedes amb mi” de @sopadecabra🕯️#Zenit3Cat— 3Cat (@som3cat) November 21, 2025
▶️ Segueix la tercera gala de “Zenit” en directe a https://t.co/fAaaKichsM pic.twitter.com/XCPD62xeqG
Ara bé, el moment del karaoke? Un caos total. Anaven perduts amb la lletra i no donaven nota i frase a la vegada. Tot i això han pogut rascar algun punt més gràcies als vots extra i els cinc punts dels teleespectadors.
Safareig, confessions i anècdotes picants
Miki Núñez, a qui se l’ha vist més còmode donant conversa i xerrant amb els concursants tenia una missió en aquesta nit temàtica: fer preguntes i xafardejar una mica la vida amorosa dels artistes. Una mena de qüestionari de l’amor l’ha portat a preguntar a l’Alfred García si seria capaç de tenir una nit de passió amb alguna exparella, cosa que ell ha declinat molt elegantment. Un dels millors moments de la nit l’ha protagonitzat Ramon Mirabet amb una anècdota hilarant sobre una cita curiosa. Quan tenia 23 anys tenia una parella d’Estònia amb qui va anar a una boda on va coincidir amb l’ex de la xicota. Al final la seva cita es va convertir en una sauna amb molts dels homes convidats a la boda, despullats, on el van “fuetejar amb romaní”.
Els altres duets i propostes en solitari de la nit
En aquesta gala hi havia quatre duets i quatre actuacions en solitari, malgrat que un dels solos s’ha emès en diferit perquè Lucrecia no ha pogut venir a gala per motius professionals. De fet, després de la seva actuació d’un dels temes més romàntics de Serrat, Paraules d’amor, han connectat amb ella des de Miami en una escena esbojarrada. Per poder sumar punts, Lucrecia tindrà un doble karaoke la pròxima setmana.
📝💕 Tant de bo poguéssim tornar a quan s’escrivien cartes d’amor i no xats pujats de to! La @lucreciaagua ens transporta a aquells temps amb una versió molt íntima i especial del “Paraules d’amor”, de Joan Manuel Serrat.#Zenit3Cat— 3Cat (@som3cat) November 21, 2025
▶️ https://t.co/fAaaKichsM pic.twitter.com/uBLwoaVZsd
Un dels millors números de la nit l’ha protagonitzat l’Alfred García amb la seva versió particular de Días de verano d’Amaral. Una proposta més acústica acompanyada d’instruments de corda i amb una de les veus més maques del programa.
❤️🩹❄️ Tot i el fred, l’@alfredgarcia ens porta a aquell amor d’estiu que va acabar quan va arribar el setembre amb una càlida versió de “Días de verano”, d’@amaraloficial.#Zenit3Cat— 3Cat (@som3cat) November 21, 2025
▶️ Segueix la gala en directe a https://t.co/fAaaKichsM pic.twitter.com/SQrLHcgXSF
“Una versió bonica i emotiva”, “M’ha encantat”, “Alfred sempre fent màgia”, “Que bonic”, han escrit alguns espectadors a X (abans Twitter). Al karaoke també ha recollit un grapat més de punts amb el mític Superesmorza del Super3.
Jim i Txell Sust han iniciat la gala amb Unchanted Love, una cançó que també recorda moltíssims algunes escenes de la pel·lícula Ghost i que ha passat de generació en generació. La Jim ha demostrat un cop més la gran veu que té i totes dues han coordinat molt bé l’actuació. A més a més, amb el karaoke del tema És superfort! han pujat els seus punts.
💕👻 La @txellsust i la Jim s’ajunten a la gala 3 de #Zenit3Cat per cantar una d’aquelles cançons romàntiques que traspassen generacions: “Unchained melody”, de la pel·lícula “Ghost”.— 3Cat (@som3cat) November 21, 2025
▶️Segueix la gala en directe https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/64vvI2t2q4
Els altres dos duets de la nit han estat la Diana Roig i l’Agustín amb el tema Ai, aquells ulls tan negres del Dúo Dinámico en la versió en català que van fer per a La Marató de TV3. Ell ha desafinat una mica, però han salvat l’actuació amb la veu d’ella. Ara bé, l’elecció del karaoke ha estat un despropòsit, tot i que cal admetre que no és gens fàcil. La cançó d‘Aitana i Zzoilo, Mon amour, té una lletra que es canta gairebé com si fos un rap i això l’Agustín no ho ha pogut fer del tot bé.
Finalment, la Carla Frigo i el Sicus Carbonell han debutat com a duet amb la cançó Quizás, quizás, quizás que ha estat la que ha rebut més punts de la nit, un total de 94. La seva versió del tema interpretat per Andrea Bocelli i Jennifer López ha estat una de les millors, amb coreografia, estilisme molt xulo i un tango en directe de la Carla.
💕🔥 En Sicus Carbonell dels X i la @CarlaFrigo71897 dels Z s’atreveixen a ballar un tango amb “Quizás, quizás, quizás…”, d’Andrea Bocelli i Jennifer López. Quin numeràs!#Zenit3Cat— 3Cat (@som3cat) November 21, 2025
▶️https://t.co/fAaaKichsM pic.twitter.com/Yru3HRDkEI
Més actuacions solistes de la gala de ‘Zenit’
A més a més de la Roser, l’Alfred i la Lucrecia, el Cesc Sansalvadó ha defensat en solitari la cançó Moments de Manu Guix. Ha estat una de les millors veus de la nit i això ha aconseguit que sumi un total de 92 punts, també gràcies al triple 23 dels vots de les quatre generacions amb el karaoke de El far del sud de Sopa de Cabra.
🥺 “Moments” inoblidables com els que ens fa viure @cescsansalvado cada cop que puja a l’escenari de #Zenit3Cat. Aquesta nit ha enamorat el públic del plató amb la seva versió de la cançó de @ManuGuix.— 3Cat (@som3cat) November 21, 2025
▶️ https://t.co/fAaaKibJDe pic.twitter.com/X4dwIKClms
Així queda el rànquing de ‘Zenit’ després de la tercera gala
Després d’entregar els vots extra de la nit, els 5 punts per a Roser, Cris Juanico i Ramon Mirabet, el rànquing s’ha actualitzat també amb els vots del públic de plató. En la categoria dels boomers continua al capdavant Cris Juanico amb 285 punts. A la generació X hi ha un moviment i la Roser es posa en primera posició amb 281 punts. La generació Y continua amb el mateix líder, el Cesc amb 282 punts i finalment els tres joves de la generació Z es mantenen frec a frec amb l’Alfred amb 284 punts, la Carla Frigo amb 281 i la Jim en el bronze amb 275 punts.
Una tercera gala que s’estavella en les audiències tot i que ha millorat els problemes tècnics que havien marcat l’estrena de la nova temporada. Ara per ara, caldrà esperar per a la gala vinent, que tal com ha avançat el presentador, tornarà a ser temàtica dedicada a només cançons de festa.