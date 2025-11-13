Joc de cartes ha estrenado este miércoles el primer capítulo de la temporada de otoño. Cuatro restauradores de Barcelona han intentado defender su cocina de especialidad con propuestas e inspiraciones muy diversas: toques tradicionales de la cocina peruana, platos frescos de marisco con inspiración gallega, la gran moda de los brunch u opciones de tapas clásicas en formato vegano. La gastronomía es todo un mundo y las opciones de las recetas siempre pueden adaptarse para hacer felices a los comensales. En este primer programa, el mejor restaurante de especialidad de Barcelona según Joc de cartes ha sido La Perra Verde, un local de tapas propiedad de Isa Fernández que prepara platillos y raciones de las tapas tradicionales con productos veganos y adaptados para las personas que siguen esta dieta.

Uno de los momentos más importantes del programa son las puntuaciones y Marc Ribas, el chef y presentador que conduce el espacio, tiene una gran responsabilidad. Después de degustar los platos de los cuatro locales, debe decidir cuál será el plato estrella de la noche, que ayudará a sumar 0,5 puntos al local que logre sorprenderlo. En este caso ha sido el restaurante ganador quien también se ha llevado este distintivo, pero que parece una contradicción a la cruzada viral del presentador.

La contradicción del presentador tras su defensa contundente de la tortilla de patatas sin cebolla

El plato estrella de la noche fue la tortilla de patatas clásica de La Perra Verde, una receta que elabora la chef del local y que adapta al veganismo, sustituyendo los ingredientes de origen animal. El rasgo distintivo, sin embargo, es que según indica Ribas, esta tortilla lleva cebolla, y él tenía muy claro de qué lado estaba en este debate gastronómico eterno.

La truita de patates i ceba del restaurant La Perra Verde a ‘Joc de cartes’ | 3Cat

Durante la edición de verano de Joc de cartes, Marc Ribas fue el protagonista de un video en el que daba su opinión sobre algunas prácticas muy controvertidas en la cocina. Después de mostrarse totalmente en contra de todo aquel que prepare el pan con tomate triturado, generó todo un terremoto después de decantarse por uno de los dos bandos de la tortilla de patatas: ¿se debe preparar con cebolla o sin cebolla? Es un debate eterno y todo el mundo opina, pero en el video publicado en las redes de 3Cat, Marc Ribas lo tenía clarísimo.

Sorprendentemente, Marc Ribas admitió que pertenece al colectivo que prefiere la tortilla sin cebolla y lanzó una cruzada a favor de esta manera de preparar un plato tan conocido: «¡Claro, como debe ser! Es que la tortilla de patatas se llama tortilla de patatas. ¿Dónde has visto la cebolla aquí? ¡En ninguna parte! Tortilla-de-patatas».

Marc Ribas deja claro a qué equipo pertenece – Instagram

Entre los comentarios reabrieron esta batalla sin fin, entre aquellos que defendían la versión sin cebolla y aquellos que estaban en contra. «La tortilla de patatas sin cebolla siempre», «Pues yo siempre del team tortilla de patatas con cebolla», «Con cebolla siempre», escribieron los usuarios. Parece, sin embargo, que por un día ha decidido cambiar de opinión porque curiosamente de todos los platos que ha probado, ha elegido la tortilla de patatas -sin huevo- y con cebolla del restaurante que ha concursado en Joc de cartes. ¿Habrá cambiado de bando? Todo un debate muy divertido que siempre genera muchas reacciones.