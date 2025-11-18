Sonia y Selena, la última en la cadena de rupturas: «España se está rompiendo»

Sonia y Selena han formado, durante muchos años, uno de los dúos más icónicos de la música española. En 2002, la cantante rubia y la morena anunciaron que se separaban, pero a finales del año pasado volvieron para participar en el Benidorm Fest como candidatas a representar a España en Eurovisión. No lo consiguieron y tampoco mucha gente aplaudió su regreso, más de veinte años después con los caminos separados, así que tampoco acaba de extrañar mucho que ahora vuelvan a separarse. La diferencia es que ahora sí han insistido en que se trata de una despedida definitiva.

Los rumores las han rodeado desde aquella primera ruptura, cuando se empezó a decir que mantendrían una relación profesional -y también personal- bastante complicada. Habría sido Sonia la encargada de pedir esta nueva pausa, un punto final que cierra este breve capítulo de su historia. La cuestión es que la artista quiere continuar su carrera en solitario, según ha dicho el periodista Omar Suárez.

Esta ruptura no se habría dado en los mejores términos, según dice, ya que Selena no habría recibido de buen grado el deseo de su compañera. De hecho, ha puesto sobre la mesa que aquí habría «desacuerdos» y «un profundo malestar»: «La tensión subyacente entre ellas podría haber sido un factor determinante», dejan caer los medios.

El dúo se separa definitivamente después de la actuación en el Benidorm Fest de este año | Europa Press

Rupturas en cadena en España: Los Javis, Andy y Lucas y ahora Sonia y Selena

Las cantantes de Yo quiero bailar, que celebraban el 25º aniversario de este hit el año pasado, vuelven a separarse. Ante esta noticia, que supone otra ruptura de una pareja famosa, ha dado alas a muchos usuarios de Twitter para relacionarla con las separaciones recientes que hemos conocido. ¿Las más mediáticas? La de Andy y Lucas o Los Javis. Nos encontramos ante una serie de rupturas en cadena que han revolucionado las redes sociales: «Los Javis. Andy y Lucas. Y ahora esto. España se está rompiendo«, han escrito en un magnífico resumen.

Los Javis. Andy y Lucas. Y ahora esto. España se está rompiendo. https://t.co/xwikOIJG2E — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) November 17, 2025

Son muchos los mensajes que podemos leer en X sobre el tema, con gente burlándose y también mostrándose relativamente preocupada porque parece realmente una epidemia. ¿Quiénes serán los siguientes? «No quedará vivo ningún dúo este 2025» y «Escucha, por favor, ¿qué pasa?» han escrito algunos. Hay gente que aplaude que aún queden otras parejas famosas y ponen ejemplos: «Siempre nos quedará Alaska y Mario«, «Siempre quedará Estopa» y «Nos quedan Los Morancos«.

También hay quienes se atreven a pronosticar algunas de las siguientes rupturas que podrían darse: «Los próximos son Camela», han soltado. ¿Y quiénes creen que son los culpables? Cruz y Raya, que lo habrían «comenzado todo». Eso sí, también hace gracia que algunas personas destacan que mantendrán la esperanza «hasta que Pimpinela rompa» y «porque La Oreja de Van Gogh ha vuelto».

La separación de Andy y Lucas ha sido otra reciente de los últimos meses | Europa Press

También se ha filtrado la separación de Los Javis hace pocos días | Movistar+

Más allá de la anécdota y las bromas, sí es cierto que sorprende que se hayan dado todas estas rupturas en pocos días de diferencia. Habrá que esperar para comprobar si alguna de estas predicciones envenenadas se cumplen o si la mala racha ha terminado con Sonia y Selena.