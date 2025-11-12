Lucas contraataca: «Andy es un vago y un sinvergüenza»

Andy y Lucas llegaron a ser uno de los dúos más exitosos de España, sobre todo después de la publicación del superéxito Tanto la quería. Pocos podían imaginar que, años después, acabarían separándose, peleándose físicamente y diciéndose de todo en los platós de televisión. Pues eso es lo que ha pasado, hasta el punto de que Andy lo ha acusado de estafarlo y ahora Lucas ha respondido con unas acusaciones sumamente impactantes: «Andy me debe la vida«.

Andy se encontraba en el plató de El tiempo justo cuando Joaquín Prat le mostró las últimas declaraciones de su excompañero. No ha sido agradable escuchar a Lucas totalmente desatado mientras reprochaba que Andy lo critique cuando, durante la pandemia, le dejó 60.000 € «que todavía no me ha devuelto». No contento con eso, dijo abiertamente que considera que su examigo es «un vago» que «se levanta a las tres de la tarde«. Mientras que el otro decía que no le había dado el dinero que le correspondía de los royalties y los conciertos, Lucas se defiende: «Andy no ha puesto dinero para carteles ni vallas ni para nada. ¿Y dice que cobra 2.000 €? Qué sinvergüenza«.

Lucas se enfurece contra Andy en unas declaraciones muy fuertes | Telecinco

Lucas se defiende y acusa a Andy de deberle mucho dinero

Lucas deja claro que siempre ha pagado a su compañero «todo lo que le correspondía». El problema es que no han cobrado tanto dinero como el otro piensa: «Solo la producción del concierto ya nos cuesta 40.000 €, así que si cantas para 2.000 personas pues tienes pérdidas. Hemos tenido batacazos en bastantes conciertos… Lo que puedo demostrar con documentos es que ha ganado cerca de 450.000 € con la gira«.

Entonces ¿por qué cree que Andy lo critica en televisión? Su teoría es que está «muy mal aconsejado«: «Tiene un séquito detrás que es veneno puro y él es un pájaro«. No dejará que cante sus canciones porque los derechos los tiene él: «Las canciones siguen siendo mías, que no se confunda», espeta con contundencia y mala leche.

Andy, con muy mala cara en directo desde el plató, ha dicho que está cansado de esta historia y que no contraatacará más: «No quiero entrar en eso… Moriré haciendo música, pero no me ganaré la vida hablando de los demás. Si tengo que pagar por cantar sus canciones, pues lo haré porque no quiero deber nada a nadie«.

¿Qué ha dicho Andy ante el ataque de su excompañero? | Telecinco

Un auténtico culebrón que, en realidad, parece lejos de acabar aquí. La expareja musical se ha dicho de todo y, ahora que todos están hablando de ellos, podrían aprovechar para continuar acentuando una polémica que les haría ganar bastante dinero si empiezan a pasearse por los platós.