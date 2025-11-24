Andy y Lucas continúan más presentes que nunca, incluso después de haberse separado como grupo artístico. Una gira de despedida para decir adiós a los escenarios no ha sido suficiente. Desde que Andy anunció que comenzaría una etapa en solitario, no han dejado de salir a la luz declaraciones polémicas, detalles de una relación rota e incluso un carácter desconocido de Lucas, a quien su promotor calificó de ser una persona violenta.

Hace pocos días Andy concedió una entrevista en El Hormiguero, donde explicó su verdad sobre el final turbulento del grupo. Andy confirmó que la información sobre una pelea entre ellos sí era cierta. «Hubo una pelea y lo que pasó allí no fue entre amigos. Lo vi muy nervioso y angustiado. Yo le decía que se calmara e intenté tranquilizarlo con mis tonterías. Cogí el micrófono para animarlo, para reír… En una de esas vino con su sobrino, superenfadado, y me dijo que callara porque debíamos ser profesionales y me agobié. Luego, fuera del escenario, nos enfrentamos. Físicamente, no nos tocamos, pero casi lo hicimos, y nos dijimos de todo. Y sí, hubo objetos voladores», explicó. Incluso admitió que los tuvieron que separar y que desde el mes de mayo no hablaba con Lucas. Ahora, sin embargo, ha sido el programa D Corazón quien se ha hecho con una entrevista con el cantante, que ha revelado más informaciones sobre esta polémica pelea.

¿Qué pasó entre Andy y Lucas? ¿Hubo pelea física entre ellos?

El programa del corazón presentado por Anne Igartiburu y Javi Hoyos ha conseguido la entrevista más esperada de Lucas después de que se hablara de la ruptura del grupo desde hace meses. Una situación que los ha puesto en el punto de mira, también por sus supuestos problemas económicos y una mala relación entre ellos que los habría llevado a tirarse los platos por la cabeza. En todo caso, Javi Hoyos es quien ha compartido estas palabras del cantante.

«Estoy un poco sobrepasado y triste», explica en la llamada con el periodista. Hoyos revela que Lucas ha accedido a responder para la emisión del programa D Corazon y que no ha cobrado nada de ninguna entrevista en la que ha hablado de Andy. «Yo lo único que he hecho ha sido defenderme. Estoy muy triste por todo lo que está pasando. He sido carne de meme durante un año y medio por mi nariz», lamentó sobre las bromas y críticas que ha recibido por una operación estética que le destrozó la forma de la nariz. Ahora bien, uno de los puntos clave de la llamada ha sido abordar la supuesta pelea física entre los dos. «Hemos discutido, pero pelearnos, si me preguntas si Andy y yo hemos llegado a las manos, nunca en la vida en 25 años, lo digo rotundamente», explica Lucas.

Uno de los detalles que ha dejado muy claro es que no quiere demandar a su excompañero por ahora, y que todavía quiere intentar arreglar las cosas de forma pacífica. «Quiero pensar y estoy convencido de que alguien lo está asesorando mal. Yo sé que él también me quiere mucho. Lo he cuidado como un hermano mayor y no quiero llegar al punto de hablar de demanda con Andy».

¿Lucas querría volver a hacer una gira con Andy?

Otro de los temas que ha tratado con el periodista ha sido un posible retorno del grupo después de lo que ha pasado en los últimos meses. La situación no ha sido nada fácil y a pesar de que Andy ha declarado más de una vez que no volvería a cantar con él, Lucas sí ve posible una reconciliación. «Hay que pensar en la legión de fans que hemos dejado huérfanos, deberíamos pensar en ellos también, ahora estoy en un punto que quiero estar con la familia, pero ahora mismo todavía tengo sensaciones en el cuerpo».

¿Qué ha explicado Lucas sobre la ruptura con Andy? | Europa Press

Lucas niega haberse aprovechado económicamente de su compañero

Otro de los temas candentes de esta ruptura ha sido el tema económico, en el que se decía que Lucas se habría aprovechado de Andy. «Donde hemos facturado ha sido por la gira y sobre todo, porque también, soy el compositor del grupo. Tengo cerca de 120 canciones acumuladas y este año viendo que la cosa iba muy bien vendí mi autoría, mi catálogo de canciones. Se han dicho tantas barbaridades sobre mí… No quiero llegar al momento de hablar de demanda con Andy. Y que aparezca un promotor y me diga que le debo dinero, con la gente que sabe que eso es falso. Hoy en día, no tengo ninguna demanda de nadie», ha expuesto el artista. Por otro lado, lamenta que nadie haya salido a «dar la cara por él» y que se siente «muy desprotegido». Todo un nuevo episodio sobre el truculento final del grupo que continuará dando mucho que hablar.