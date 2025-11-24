Andy y Lucas continuen més presents que mai, fins i tot després d’haver-se separat com a grup artístic. Una gira de comiat per dir adeu als escenaris no ha estat suficient. Des que Andy va anunciar que començaria una etapa en solitari, no han deixat de sortir a la llum declaracions polèmiques, detalls d’una relació trencada i fins i tot un caràcter desconegut de Lucas, a qui el seu promotor va titllar de ser una persona violenta.
Fa pocs dies Andy va concedir una entrevista a El Hormiguero, on va explicar la seva veritat sobre el final turbulent del grup. Andy va confirmar que la informació sobre una baralla entre ells sí que era certa. “Va haver-hi una baralla i el que va passar allà no va ser entre amics. El vaig veure molt nerviós i angoixat. Jo li deia que es calmés i vaig intentar tranquil·litzar-lo amb les meves bajanades. Vaig agafar el micro per animar-lo, per riure… En una d’aquestes va venir amb el seu nebot, superenfadat, i em va dir que callés perquè havíem de ser professionals i em vaig atabalar. Després, fora de l’escenari, ens vam encarar. Físicament, no ens vam tocar, però gairebé ho fem, i ens vam dir de tot. I sí, va haver-hi objectes voladors”, va explicar. Fins i tot va admetre que els van haver de separar i que des del mes de maig no parlava amb Lucas. Ara, però, ha estat el programa D Corazón qui s’ha fet amb una entrevista amb el cantant, que ha revelat més informacions sobre aquesta polèmica baralla.
Què va passar entre Andy y Lucas? Hi va haver baralla física entre ells?
El programa del cor presentat per Anne Igartiburu i Javi Hoyos ha aconseguit l’entrevista més esperada de Lucas després que es parli de la ruptura del grup des de fe mesos. Una situació que els ha posat en el punt de mira, també pels seus suposats problemes econòmics i una mala relació entre ells que els hauria de portar a tirar-se els plats pel cap. En tot cas, Javi Hoyos és qui ha compartit aquestes paraules del cantant.
“Estic una mica sobrepassat i trist”, explica en la trucada amb el periodista. Hoyos revela que Lucas ha accedit a respondre per a l’emissió del programa D Corazon i que no ha cobrat res de cap entrevista en què ha parlat d’Andy. “Jo l’única cosa que he fet ha estat defensar-me. Estic molt trist per tot el que està passant. He estat carn de mem durant un any i mig pel meu nas”, ha lamentat sobre les bromes i les crítiques que ha rebut per una operació estètica que va destrossar-li la forma del nas. Ara bé, un dels punts clau de la trucada ha estat abordar la suposada baralla física entre els dos. “Hem discutit, però barallar-nos, si em preguntes si Andy i jo hem arribat a les mans, mai de la vida en 25 anys, ho dic rotundament”, explica Lucas.
Un dels detalls que ha deixat molt clar és que no vol demandar el seu excompany ara per ara, i que encara vol intentar arreglar les coses de forma pacífica. “Vull pensar i estic convençut que algú l’està assessorant malament. Jo sé que ell també m’estima molt. L’he cuidat com un germà gran i no vull arribar al punt de parlar de demanda amb Andy”.
Lucas voldria tornar a fer una gira amb Andy?
Un altre dels temes que ha tractat amb el periodista ha estat un possible retorn de grup després del que ha passat els darrers mesos. La situació no ha estat gens fàcil i malgrat que Andy ha declarat més d’un cop que no tornaria a cantar amb ell, Lucas sí que veu possible una reconciliació. “Cal pensar en la legió de fans que hem deixat orfes, hauríem de pensar en ells també, ara estic en un punt que vull estar amb la família, però ara mateix encara tinc sensacions al cos”.
Lucas nega haver-se aprofitat econòmicament del seu company
Un altre dels temes candents d’aquesta ruptura ha estat el tema econòmics, en què es deia que Lucas s’hauria aprofitat d’Andy. “On hem facturat ha estat per la gira i sobretot, perquè també, soc el compositor del grup. Jo tinc prop de 120 cançons acumulades i aquest any veient que la cosa anava molt bé vaig vendre la meva autoria, el meu catàleg de cançons. S’han dit tantes barbaritats sobre mi… No vull arribar al moment de parlar de demanada amb Andy. I que aparegui un promotor i que em digui que li dec diners, amb la gent que sap que això és fals. Avui dia, jo no tinc cap demanda de ningú”, ha exposat l’artista. D’altra banda, lamenta que ningú hagi sortit a “donar la cara per ell” i que se sent “molt desprotegit”. Tot plegat un nou episodi sobre el truculent final del grup que continuarà fent parlar molt.