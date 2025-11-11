El final turbulent d’Andy y Lucas: baralles, crits i diners desapareguts

Andy y Lucas formaven un grup molt estimat pels fans espanyols, que havien cantat fins a l’extenuació el seu icònic Tanto la quería. En aquestes últimes setmanes, però, s’està parlant d’ells moltíssim i no per la seva música… sinó pel trencament d’aquest duet i els detalls fortíssims que estan sortint a la llum sobre les seves baralles, que han arribat a ser físiques. Un dels seus promotors ha reconegut que ha arribat a tenir “por” del Lucas, a qui ha acusat públicament de ser “violent” i d’haver-lo trepitjat fins a fer-lo realment mal. Si fins ara la gent es mofava d’ell per la seva operació de nas, ara el veuen diferent. I, davant de tot això, Pablo Motos ha volgut sucar-hi pa i ha convidat a plató a l’Andy. Aquesta primera entrevista del cantant a El Hormiguero ha cridat l’atenció, però no ha estat una bona nit per tenir-lo com a estrella perquè la competència era ferotge -amb Crims a TV3 i Rosalía a La Revuelta– i ha acabat fent una audiència discreta.
La seva història va començar com una “aventura preciosa” de dos amics que es coneixien des d’abans dels 20 anys. Després de tocar el cel a la música, les coses s’han anat torçant fins a arribar a una ruptura que no té marxa enrere. Tots dos van començar a intuir que les coses no anaven bé després d’un concert a Mèrida, on -segons es va saber més tard- es van barallar. Inicialment, tots dos ho van negar, però l’Andy ha confirmat que sí que era una informació certa: “Va haver-hi una baralla i el que va passar allà no va ser entre amics“.
En la seva entrevista amb Pablo Motos, Andy ha relatat com van passar els fets: “El vaig veure molt nerviós i angoixat. Jo li deia que es calmés i vaig intentar tranquil·litzar-lo amb les meves bajanades. Vaig agafar el micro per animar-lo, per riure… En una d’aquestes va venir amb el seu nebot, superenfadat, i em va dir que callés perquè havíem de ser professionals i em vaig atabalar. Després, fora de l’escenari, ens vam encarar. Físicament no ens vam tocar, però gairebé ho fem, i ens vam dir de tot. I sí, va haver-hi objectes voladors“, ha dit tot deixant caure que el Lucas li hauria llançat coses al cap literalment.
De fet, l’Andy ha tret a la llum que els van haver de separar: “No vam arribar a pegar-nos, però gairebé. I vaig acabar a l’hospital, però no exactament perquè ell m’agredís. En l’enfrontament ell va venir cap a mi com un tren i jo vaig pensar que no seria menys. El problema era que m’havia fet mal a l’adductor unes setmanes abans i em vaig acabar de trencar”.
Des de quan no es parlen l’Andy i el Lucas?
Després d’aquella baralla, la seva relació entre ells va canviar definitivament: “Des del maig començo a mantenir les distàncies perquè jo no sóc una persona falsa i amb ell no volia tenir l’amistat de sempre. Vam acabar la gira com a senyors, tu pel teu costat i jo pel meu. Pujo a l’escenari, canto, faig la meva feina i me’n vaig. I no parlo amb ell des del maig”.
Els últims anys del duet no van ser fàcils per a l’Andy, un drama que coneixem ara després de no saber-ne res: “Jo participava cada vegada menys en la part musical. D’afegir veus i d’encarregar-me dels cors ho vaig anar perdent, fins que vaig desaparèixer. Entrava en un estudi i no estava il·lusionat. A l’altra part no li agradava com muntava els temes, i per no discutir… doncs tot se’n va anar en orris”. Aquest “a l’altra part”? Una de les moltes fórmules que ha fet servir al llarg de l’entrevista per no referir-se directament al Lucas amb el seu nom, cosa que demostra com de malament han acabat les coses.
Ha estat molt fort, per una altra banda, que l’Andy reconegués que el Lucas s’ha quedat amb la gran majoria dels diners que han guanyat al llarg d’aquests anys: “No tinc proves del que es quedava ell i no t’ho puc dir, però d’un caixet de 30.000 €, a mi només me n’arribaven 3.000 €… No he vist ni un duro de les reproduccions de YouTube ni Spotify. Amb Sony vam acabar el 2014 i encara em queden royalties, en teoria, però no n’he vist cap. Ell em deia que no eren molts diners i que s’encarregaria ell de les despeses”. Pablo Motos ha fet els càlculs ràpidament i li ha deixat clar que, cada mes, devien guanyar al voltant de 5.000 € només de Spotify: “Doncs què vols que digui… ara tinc un equip meravellós que m’ensenya els números que fem, abans no”, ha etzibat tot acusant el seu excompany d’haver-lo estafat directament.
Andy parla de l’operació de nas del Lucas
L’operació estètica que s’ha fet el Lucas al nas ha ocupat un munt de titulars, ja que el resultat ha estat un fiasco i se l’ha vist públicament amb el nas totalment deformat. El presentador ha volgut aprofitar la sinceritat de l’Andy perquè parlés sobre aquest tema i, sorprenentment, també s’ha mullat sobre això.
Si el Lucas deia que el problema era que no s’havia cuidat durant el postoperatori, l’Andy no s’ho acaba de creure: “Jo no soc traumatòleg, però quan el vaig veure per primera vegada li vaig preguntar què havia passat i em va dir que no s’havia fet les cures perquè no li agradava el nas”. “Després va anar empitjorant… i no ho sé, la veritat. Tinc les meves sospites, però igual que tothom. No et puc dir res perquè no tinc proves, però pot ser una mica estrany, sí“, ha deixat anar en una entrevista molt potent que no farà gràcia al seu examic.