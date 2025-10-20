El grup Andy y Lucas continuen sent protagonistes de l’actualitat de la crònica social tot i que fa dies que van finalitzar la seva gira com a punt final de la seva història conjunta als escenaris. Un final de tapa més enterbolit el que s’esperava, si més no, fa mesos que es parla d’una mala relació entre tots dos, sobretot després que sortís a la llum que Andy iniciarà una etapa musical en solitari. Això va provocar una reacció desfermada de Lucas, també convertit en protagonista de titulars arran de la seva intervenció estètica al nas que l’ha posat sota tota mena de crítiques i burles a les xarxes socials. Ara, unes informacions sobre una suposada baralla en un concert a Mèrida en què Lucas presumptament hauria agredit Andy han encès encara més la polèmica. Què hi ha de veritat?
Què ha passat entre Andy y Lucas? Una suposada baralla i les reaccions dels protagonistes
Per tal d’entendre què ha passat, cap parlar de les informacions que va compartir el programa Fiesta de Telecinco. Aquí, una de les periodistes treia a la llum els detalls de la seva conversa amb Andy en què hauria explicat que després d’un concert a Mèrida, Lucas no va prendre del tot bé l’actitud riallera del seu company amb els membres de l’staff. “Andy sempre ha estat molt dicharachero, que sempre reia i altre i que Lucas estava una mica com si fos tot una guerra”, expliquen. “El va sentir riure, no li va agradar res i es va posar dolent. L’única cosa que va intentar va ser acostar-se a ell, intentar calmar-ho i ell es va tornar boig perdut. Tan boig perdut que gairebé li trenca l’abductor. Per això va haver d’anar-se’n ràpidament a l’hospital de Mèrida”, apuntaven des del programa el passat cap de setmana.
La resposta d’Andy
Com era d’esperar, aquestes informacions han generat molt rebombori i el periodista Javi Hoyos ha parlat amb el cantant per saber la seva versió de tot plegat.
El programa de Telecinco va mostrar unes imatges de les lesions que hauria rebut per part de Lucas, cosa que ha provocat moltes reaccions i que el periodista de D Corazón ha detallat després de parlar amb Andy. “Andy em diu que Lucas no el va agredir. Que és mentida que es van pegar, que és una lesió que es va fer jugant a futbol aquell dia i que està molt preocupat perquè té la seva família molt alarmada”, exposa Hoyos.
Les reaccions a través dels comentaris de la publicació són diverses, entre aquells que pensen que després del rebombori que s’ha generat vol canviar la seva versió o que potser ho fa per por. “No s’assembla gens a les declaracions, ho desmenteix per por?”, “Recollint cable”, “Pot ser que la periodista ho hagi entès malament”, escriuen alguns usuaris. Sigui com sigui Andy i Lucas continuen marcant l’actualitat dels titulars de la premsa del cor i les tertúlies de crònica social fins i tot després d’haver desfet el grup.