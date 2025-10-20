El grupo Andy y Lucas siguen siendo protagonistas de la actualidad de la crónica social aunque hace días que finalizaron su gira como punto final de su historia conjunta en los escenarios. Un final de etapa más turbio de lo que se esperaba, al menos, hace meses que se habla de una mala relación entre ambos, sobre todo después de que saliera a la luz que Andy iniciará una etapa musical en solitario. Esto provocó una reacción descontrolada de Lucas, también convertido en protagonista de titulares a raíz de su intervención estética en la nariz que le ha puesto bajo todo tipo de críticas y burlas en las redes sociales. Ahora, unas informaciones sobre una supuesta pelea en un concierto en Mérida en la que Lucas presuntamente habría agredido a Andy han encendido aún más la polémica. ¿Qué hay de verdad?

¿Qué ha pasado entre Andy y Lucas? Una supuesta pelea y las reacciones de los protagonistas

Para entender qué ha pasado, hay que hablar de las informaciones que compartió el programa Fiesta de Telecinco. Allí, una de las periodistas sacaba a la luz los detalles de su conversación con Andy en la que habría explicado que después de un concierto en Mérida, Lucas no tomó del todo bien la actitud risueña de su compañero con los miembros del staff. «Andy siempre ha sido muy dicharachero, que siempre reía y demás y que Lucas estaba un poco como si fuera todo una guerra», explican. «Lo escuchó reír, no le gustó nada y se puso malo. Lo único que intentó fue acercarse a él, intentar calmarlo y él se volvió loco perdido. Tan loco perdido que casi le rompe el abductor. Por eso tuvo que irse rápidamente al hospital de Mérida», apuntaban desde el programa el pasado fin de semana.

La respuesta de Andy

Como era de esperar, estas informaciones han generado mucho revuelo y el periodista Javi Hoyos ha hablado con el cantante para saber su versión de todo esto.

El programa de Telecinco mostró unas imágenes de las lesiones que habría recibido por parte de Lucas, lo que ha provocado muchas reacciones y que el periodista de D Corazón ha detallado después de hablar con Andy. «Andy me dice que Lucas no lo agredió. Que es mentira que se pegaron, que es una lesión que se hizo jugando al fútbol ese día y que está muy preocupado porque tiene a su familia muy alarmada», expone Hoyos.

Las reacciones a través de los comentarios de la publicación son diversas, entre aquellos que piensan que después del revuelo que se ha generado quiere cambiar su versión o que quizás lo hace por miedo. «No se parece en nada a las declaraciones, ¿lo desmiente por miedo?», «Recogiendo cable», «Puede ser que la periodista lo haya entendido mal», escriben algunos usuarios. Sea como sea, Andy y Lucas continúan marcando la actualidad de los titulares de la prensa del corazón y las tertulias de crónica social incluso después de haber disuelto el grupo.