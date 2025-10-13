El final de Andy y Lucas ya es una realidad. El dúo que creó temas icónicos como Son de amores o Tanto la quería se despidió de los escenarios el pasado viernes en una despedida muy emotiva para los fans del grupo. La ciudad de Madrid acogió el último concierto de su gira después de dos décadas y rodeados de rumores de una mala relación entre ellos en los últimos meses. También ha sido protagonista Lucas González por un rasgo físico después de una operación quirúrgica que no salió del todo bien. Su nariz ha sido objeto de burlas y críticas por la forma en que había quedado y sobre todo porque al inicio negó cualquier tipo de retoque estético. Sea como sea, pocas horas después de este final de la banda, el comunicado de Andy ha desatado a su compañero Lucas.

Andy emprende una carrera musical en solitario

Hacía meses que se hablaba de una mala relación entre ambos músicos. El periodista Javi Hoyos explica que las diferencias entre ambos habían ido en aumento, sobre todo porque Andy quería terminar la gira y por la buena respuesta de los fans, habían decidido ampliarla. Una polémica que se ha reavivado tras los movimientos de las últimas horas. Poco tiempo después del concierto y cuando los fans aún estaban digiriendo que el proyecto Andy y Lucas había llegado al final, Andy sorprendía con un anuncio inesperado: su carrera musical en solitario.

«El silencio ha cumplido su tiempo, libertad, paz y salud», se puede leer en el comunicado que han publicado a través de su perfil personal. «Andy, integrante del icónico dúo Andy y Lucas, abandona la formación para emprender carrera en solitario», expone este anuncio que parece que no ha sido muy bien recibido por Lucas. «Después de dos décadas de éxitos, más de dos millones de discos vendidos y más de 800 escenarios recorridos, Andy arranca su carrera en solitario, dejando atrás el dúo que le dio la fama», exponen. ¿Y cuándo será su debut en solitario? Según informan, Andy presentará el primer single del álbum como solista antes de Navidad, para arrancar el proyecto de cara a 2026.

La reacción de Lucas ante el anuncio de su compañero

Javi Hoyos, periodista del corazón, ha desgranado algunos detalles de esta ruptura. Según explica, Andy tenía unos planes muy diferentes a los de Lucas. Él quería comenzar una carrera en solitario y desvincularse del proyecto, a pesar de que Lucas pensaba que la pausa sería temporal y en un par de años podrían volver como grupo.

Tras el anuncio de la carrera en solitario de su compañero, Lucas ha publicado un estado de WhatsApp en el que responde ante la noticia. «La lealtad es más importante que la amistad. A una persona solo se la conoce de verdad cuando ya no te necesita».

Lucas explota después del anuncio de Andy y su carrera en solitario | Instagram

«Él se quiere desligar de Lucas y a mí lo que me han dicho es que hay una canción, un shakirazo light«, expone el periodista. A pesar de que no hay un comunicado ni declaraciones públicas de Lucas, parece que la ruptura entre ambos no ha sido tan positiva como se esperaba. Habrá que estar muy atentos para conocer cómo será la nueva música de Andy y si habrá indirectas para su compañero de vida y carrera.