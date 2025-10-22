Andy y Lucas continúan siendo noticia, incluso después de la disolución del grupo hace solo unos días. Cuando hacía años que se hablaba poco de los intérpretes, el final de gira y la separación del grupo los han llevado a ser los protagonistas de muchos titulares y revistas del corazón. La mala relación entre Andy y Lucas, la supuesta pelea en la que Lucas habría agredido a Andy después de un concierto enviándolo al hospital y la reacción desmedida de Lucas después de que saliera a la luz la nueva etapa en solitario de Andy los mantienen bajo los focos desde hace semanas. Ahora, sin embargo, ha salido a la luz información que complica aún más su situación.

Los problemas económicos de Andy y Lucas

El icónico dúo continúa llenando titulares, sobre todo después de que saliera a la luz la información compartida por Luis Pliego, director de la revista Lecturas, en el programa El tiempo justo de Telecinco. Resulta que Andy y Lucas tienen un buen drama por una serie de deudas y problemas económicos, a pesar de que Lucas, en su entrevista a Mediaset Infinity, expresó que había conseguido un buen colchón económico después de la carrera y las inversiones en propiedades. Sin embargo, resulta que los números no son tan favorables para ambos. El director de la citada revista ha pasado por el programa de Telecinco, donde ha compartido la complicada situación que viven los artistas, sumados a los escándalos y polémicas que los rodean desde hace semanas.

Salen a la luz los problemas económicos de Andy y Lucas | Telecinco

Por un lado, Andy «tiene una deuda desde 2017 de 125.000 euros con la Agencia Tributaria, lo que ha generado unos intereses de 50.000 euros». Por si no fuera suficiente, en el año 2020 contrajo «una nueva deuda por un impago de 3.088,29 euros». Más allá de eso, el cantante también tiene una hipoteca de un piso en Cádiz y una nueva deuda de «4.000 euros con Hacienda». De esta primera deuda, sin embargo, no ha pagado nada «porque se ha renovado el embargo que tiene sobre sus bienes». Lo resume con dos palabras: «situación delicada». De hecho, este último concierto del dúo que sirvió para cerrar su etapa como grupo sería una buena inyección de dinero para poder salvar estas deudas económicas.

La situación de Lucas, un poco menos crítica

En el caso de su compañero, la situación no es tan crítica, pero aun así Luis Pliego explica que tampoco lo ha tenido nada fácil. «Lucas, que siempre ha dicho que es millonario, que ha vendido muchos discos y que tiene muchas casas, sus cinco pisos tienen hipotecas y de hecho dejó de pagarlas poco después del inicio de la última gira durante nueve meses», expone. Además, habría solicitado «una moratoria porque no tenía dinero para pagar la deuda». Sin embargo, ni Lucas ni Andy pueden estar muy alegres por su situación financiera actualmente.

La polémica por una supuesta pelea entre Andy y Lucas

Desde el programa, han recuperado una de las polémicas que ha levantado más polvo. La supuesta pelea entre Lucas y Andy después de un concierto en Mérida y las pruebas que habría aportado Andy con una serie de fotografías de las lesiones y su declaración a una periodista del programa Fiesta. «Andy siempre ha sido muy dicharachero, que siempre reía y otro y que Lucas estaba un poco como si todo fuera una guerra«, explicaban sobre el incidente después de hablar con Andy. «Lo oyó reír, no le gustó nada y se puso malo. Lo único que intentó fue acercarse a él, intentar calmarlo y él se volvió loco perdido. Tan loco perdido que casi le rompe el abductor. Por eso tuvo que irse rápidamente al hospital de Mérida».

¿Qué hay de verdad en la pelea de Andy y Lucas? | Europa Press

Ahora, desde El tiempo justo, recogen el mensaje que ha recibido de Andy la periodista Arabella Otero que compartió la información sobre la pelea. «No desacredito a Arabella porque ha dicho justamente lo que yo dije. ¿En qué momento dije agresión física? Yo dije forcejeo. Vi su intervención y explicó totalmente lo que yo dije», explican. Sea como sea, Andy y Lucas continúan y parece que seguirán llenando la actualidad con todos los detalles y polémicas que están saliendo a la luz.