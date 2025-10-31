Andy y Lucas formaban un dúo de música español que, en su momento, logró un boom muy grande. En los últimos meses solo se ha hablado de ellos por el desastre de operación estética de Lucas, en la que le destrozaron la nariz, y de los problemas de relación entre ellos. Se ha llegado a decir que uno había agredido al otro y que han dejado de hablarse, así que las cosas no están muy bien. Pues ahora todo puede complicarse aún más, ya que en el programa de ¡Viernes! de esta noche entrevistarán al ex promotor del grupo… y llega con ganas de sacar a la luz secretos muy impactantes sobre él. ¿El titular? Que Lucas es agresivo.

Álvaro Molina, quien fuera promotor de la pareja musical, se sienta por primera vez en un plató de televisión para contar la verdad sobre el grupo. La historia se complica si tenemos en cuenta que la expareja de este trabajador le fue infiel con Lucas… ¿habrá rencor aquí y, por eso, se venga de él con toda esta historia? De él dice que es «muy complicado» y saca a la luz el enfrentamiento que habrían tenido: «Me arrastró por el suelo y me pisó una pierna. Lucas es una persona violenta y le tengo miedo«.

El ex promotor concederá una entrevista bomba que promete mucho | Telecinco

Lucas, el gran señalado en la entrevista del ex promotor | Telecinco

¿Qué dicen los miembros de Andy y Lucas sobre la polémica?

Era mayo de este año cuando cobraron fuerza unos rumores que acusaban a Lucas, precisamente, de haber propinado «golpes y gritos» a su compañero de grupo. Ellos lo negaron en un comunicado, ya que mantienen que son «como hermanos». Ahora el promotor deja claro que se creería, al 100% que eso hubiera pasado.

Ahora bien, también ha criticado a Andy… no todo han sido dardos para Lucas. ¿De él qué ha dicho? Básicamente, que «no vale para hacer esto»: «Tenemos que tener disciplina y Andy no la tiene«, ha dicho haciendo referencia a sus habilidades empresariales. Todo esto lo hemos escuchado en el vídeo promocional que ha emitido en Telecinco, pero esta noche los titulares prometen ser aún más fuertes.