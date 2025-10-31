Andy y Lucas formaven un duet de música espanyol que, en el seu moment, va arribar a fer un boom molt gran. En els últims mesos només s’ha parlat d’ells pel desastre d’operació estètica del Lucas, en el qual li han destrossat el nas, i dels problemes de relació entre ells. S’ha arribat a dir que un havia agredit l’altre i que han deixat de parlar-se, així que les coses no estan gaire bé. Doncs ara tot pot complicar-se encara més, ja que en el programa de ¡Viernes! d’aquesta nit entrevistaran l’expromotor del grup… i arriba amb ganes de treure a la llum secrets molt impactants sobre ell. El titular? Que Lucas és agressiu.
L’Álvaro Molina, qui fos promotor de la parella musical, seu per primera vegada en un plató de televisió per explicar la veritat sobre el grup. La història es complica si tenim en compte que l’exparella d’aquest treballador li va ser infidel amb Lucas… hi haurà rancor aquí i, per això, es venja d’ell amb tota aquesta història? D’ell diu que és “molt complicat” i treu a la llum l’enganxada que haurien tingut: “Em va arrossegar per terra i em va trepitjar una cama. El Lucas és una persona violenta i li tinc por“.
Què diuen els membres d’Andy y Lucas sobre la polèmica?
Era el maig d’aquest any quan van guanyar força uns rumors que acusaven el Lucas, precisament, d’haver propinat “cops i crits” al seu company de grup. Ells ho van negar en un comunicat, ja que mantenen que són “com germans”. Ara el promotor deixa clar que es creuria, al 100% que això hagués passat.
Ara bé, també ha criticat l’Andy… no tot han estat dards per al Lucas. D’ell què ha dit? Bàsicament, que “no val per fer això”: “Hem de tenir disciplina i l’Andy no en té“, ha dit tot fent referència a les seves habilitats empresarials. Tot això ho hem sentit en el vídeo promocional que ha emès a Telecinco, però aquesta nit els titulars prometen ser encara més forts.