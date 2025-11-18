Sonia y Selena, l’última en la cadena de ruptures: “Espanya s’està trencant”

Sonia y Selena han format, durant molts anys, un dels duets més icònics de la música espanyola. El 2002, la cantant rossa i la morena van anunciar que se separaven, però a finals de l’any passat van tornar-hi per participar al Benidorm Fest com a candidates a representar Espanya a Eurovisió. No ho van aconseguir i tampoc massa gent va aplaudir el seu retorn, més de vint anys després amb els camins separats, així que tampoc no acaba d’estranyar gaire que ara tornin a separar-se. La diferència és que ara sí que han insistit que es tracta d’un comiat definitiu.
Els rumors les han envoltat des d’aquella primera ruptura, quan va començar a dir-se que mantindrien una relació professional -i també personal- bastant complicada. Hauria estat la Sonia l’encarregada de demanar aquesta nova pausa, un punt final que tanca aquest breu capítol de la seva història. La cosa és que l’artista vol continuar la seva carrera en solitari, pel que ha dit el periodista Omar Suárez.
Aquesta ruptura no s’hauria donat en els millors termes, pel que diu, ja que Selena no hauria rebut de bon grat el desig de la seva companya. De fet, ha posat sobre la taula que aquí hi hauria “desacords” i “un profund malestar”: “La tensió subjacent entre elles podria haver estat un factor determinant”, deixen caure els mitjans.
Ruptures en cadena a Espanya: Los Javis, Andy y Lucas i ara Sonia y Selena
Les cantants de Yo quiero bailar, que celebraven el 25è aniversari d’aquest hit l’any passat, tornen a separar-se. Davant d’aquesta notícia, que suposa una altra ruptura d’una parella famosa, ha donat ales a molts usuaris de Twitter per relacionar-la amb les separacions recents que hem conegut. Les més mediàtiques? La d’Andy y Lucas o Los Javis. Ens trobem davant d’una sèrie de ruptures en cadena que han revolucionat les xarxes socials: “Los Javis. Andy y Lucas. I ara això. Espanya s’està trencant“, han escrit en un resum magnífic.
Los Javis. Andy y Lucas. Y ahora esto. España se está rompiendo. https://t.co/xwikOIJG2E— Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) November 17, 2025
Són molts els missatges que podem llegir a X sobre el tema, amb gent mofant-se’n i també mostrant-se relativament preocupada perquè sembla ben bé una epidèmia. Quins seran els següents? “No quedarà viu cap duet aquest 2025” i “Escolta, si us plau, què passa?” han escrit alguns. Hi ha gent que aplaudeix que encara quedin altres parelles famoses i en posen exemples: “Sempre ens quedarà Alaska y Mario“, “Sempre quedarà Estopa” i “Ens queden Los Morancos“.
També hi ha gent que s’atreveix a pronosticar algunes de les següents ruptures que podrien donar-se: “Els pròxims són Camela”, han etzibat. I qui creuen que són els culpables? Cruz y Raya, que ho haurien “començat tot”. Això sí, també fa gràcia que algunes persones destaquen que mantindran l’esperança “fins que Pimpinela trenqui” i “perquè La Oreja de Van Gogh ha tornat”.
Més enllà de l’anècdota i les bromes, sí que és cert que sorprèn que s’hagin donat totes aquestes ruptures en pocs dies de diferència. Caldrà esperar per comprovar si alguna d’aquestes prediccions enverinades es compleixen o si la mala ratxa ha acabat amb Sonia y Selena.