La ruptura de Javier Calvo i Javier Ambrossi, que formaven la icònica parella dels Javis, han trencat la seva relació després de més d’una dècada junts. La notícia l’avançava El País el passat dimarts i des de llavors han començat a sortir a la llum alguns detalls de la ruptura. Per exemple que Javier Ambrossi estaria immers en una nova relació sentimental amb un tècnic de la indústria audiovisual i Javier Calvo hauria mantingut una aventura, tot i que ja està acabada, amb un company del repartiment de la seva nova pel·lícula, La bola negra, que estan acabant de filmar.
Són dos dels grans noms del star system espanyol i tants anys de feina com a directors i actors els ha fet generar un gran patrimoni i una fortuna sucosa que hauran de repartir? Com quedarà tot plegat després de la ruptura?
El patrimoni dels Javis: propietats, empreses i una mansió d’1,5 milions d’euros
Sota la signatura dels Javis queden projectes tan potents com La Mesías, La llamada o Mariliendre. Sèries i pel·lícules que els han convertit en un dels noms més reconeguts de la indústria espanyola, cosa que també els ha fet guanyar una bona fortuna. Tot i que les revistes assenyalen que queda una bona amistat entre ells i que continuaran treballant en projectes conjuntament, com la pel·lícula que estan rodant ara, La bola negra, cal veure què faran amb el seu patrimoni i com es dividirà.
Un dels grans elements del seu patrimoni és la seva mansió de luxe als afores de Madrid amb un valor d’1,5 milions d’euros, segon apunta Infobae. La parella hauria decidit deixar el seu pis a Malasaña per buscar una zona exclusiva amb veïns molt coneguts del món de la interpretació. Una casa, també, que ha estat escenari de moltes festes, com la de nit de Nadal l’any passat amb famosos com Rosalía, Anne Igartiburu o Macarena García, entre d’altres.
Dins aquest xalet no hi falta cap mena de luxe ni detall. Una casa unifamiliar, de formigó i amb un munt de patis i finestres gegants. Un gran jardí envolta la casa i tenen una piscina gegant amb jacuzzi incorporat al costat de la zona de barbacoa i chill out. Al soterrani no hi falten espais exclusius com una discoteca privada, una sala de cinema i un petit gimnàs. La seva biblioteca privada és el somni de qualsevol llibreter i la cuina està plena d’armaris de fusta de roure i una illa en pedra natural de quarsita. Detalls no hi falten.
La seva productora, Suma Content S.L.
Més enllà d’aquesta magnífica propietat, que caldrà esperar per saber què en faran, tots dos han construït una empresa conjunta, la productora Suma Content S.L., dedicada a la creació de projectes audiovisuals, teatrals i musicals. Una fàbrica d’on han sortit projectes com Veneno o Paquita Salas, dos dels seus grans èxits.
Dins aquest grup empresarial també hi ha Suma Latina S.L., una societat que va quedar-se dues altres companyies, Superstar Producciones S.L. i Mi Querida Señorita Producciones S.L., que en total sumen gairebé dos milions i mig d’euros en capital, expliquen des d’Infobae. L’any 2019 els Javis van respondre a la pregunta clàssica de La Resistencia: la xifra dels diners al banc, que en aquell moment eren 300.000 euros. Tots aquests anys de feina segur que han fet créixer el patrimoni, que ara hauran de mirar com gestionen després de la ruptura.