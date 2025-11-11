Notícia sorprenent en el món del cor. Javier Calvo i Javier Ambrossi, la icònica i mediàtica parella que dona nom a els Javis, se separen després de 13 anys de relació. La notícia l’avançava el diari El País aquesta tarda de dimarts 11 de novembre, quan feia només unes hores que podíem veure Javier Calvo sent partícip d’una de les escenes de La Revuelta, coincidint amb la visita de Rosalía.
Segons les informacions publicades pel citat mitjà a través de fonts properes a la parella d’actors i directors, Javier Calvo i Javier Ambrossi continuaran treballant junts en els seus projectes professionals. De fet, un dels seus últims llargmetratges encara està en fase de rodatge, la pel·lícula La bola negra. “Mantindran tots els compromisos professionals que tenen en comú, continuant la seva col·laboració creativa i mantenint la seva unió en els futurs projectes professionals que tenen en marxa i en aquells que arribaran”, expliquen des del mitjà.
La ruptura de Los Javis: una parella icònica de la televisió i el món de la interpretació
Tot i que tothom els coneix habitualment com a els Javis, aquesta parella d’actors i directors eren una de les relacions més consolidades tot i que feia un temps que sobrevolaven rumors de ruptura entre ells, que ara semblen més que confirmats. Les fonts consultades per El País expliquen que “estan treballant millor que mai” i que el seu projecte actual amb La bola negra, de la qual ja han rodat el gran gruix, és el “més bonic de la seva vida”.
Ha passat més d’una dècada des que van començar la seva relació i Javier Calvo i Javier Ambrossi han estat una de les parelles més consolidades del panorama cinematogràfic espanyol. Darrere dels seus noms queden obres com La llamada, La Mesías, Paquita Salas, Veneno i recentment la sèrie Mariliendre. En el món televisiu destaca el seu paper com a professors d’interpretació a Operación Triunfo 2017 i han estat jurats dels programes Mask Singer i Drag Race España. Per separat, Javier Calvo és molt recordat i va saltar a la fama gràcies al seu paper a Física o química. La parella, però, encara no s’ha pronunciat de manera pública sobre aquesta ruptura, per tant, caldrà esperar per saber si hi haurà algun comunicat.