Javier Ambrossi i Javier Calvo, coneguts mediàticament com Els Javis, van confirmar, després de molts rumors, la seva ruptura el passat mes de novembre. Més d’una dècada junts i desenes de projectes tan coneguts com La Llamada els precedeixen, però van decidir que era el moment de separar camins i engegar una vida personal per separat. En les primeres declaracions que van fer després de sortir a la llum la ruptura, asseguraven que encara s’estimaven i que la idea era continuar fent projectes plegats. “Tenim milers de projectes junts, era el meu millor amic abans de ser la meva parella i continuarà sent-ho. L’any vinent estrenem La bola negra i en tenim molts més”, va explicar sobre la seva pròxima pel·lícula amb Guitarricadelafuente, Carlos González i Miguel Bernardeau, entre altres protagonistes.
Tot i que l’entorn d’aquesta icònica parella de l’star-system espanyol va apuntar fa unes setmanes que la parella “gairebé no tenia contacte”, tal com va explicar el mitjà digital Vanitatis segons fonts pròximes a ells, sembla que es porten d’allò més bé perquè han organitzat una de les seves festes mediàtiques amb moltíssimes cares conegudes. Quins famosos han compartit la primera nit de l’any amb ells?
Lectura del tarot i moltes cares famoses
Ningú es vol perdre mai les festes que organitzen els Javis. Actors, actrius, cantants, creadors de contingut i personatges públics passen llista en aquestes celebracions que aquesta nit de Cap d’Any s’han tornat a repetir tot i que la ruptura sigui tan recent. Un senyal, en tot cas, que indica que la seva amistat encara es manté tot i haver-se separat sentimentalment. Una de les fotografies que més han cridat l’atenció ha estat un selfie que ha publicat el mateix Javier Calvo amb Javier Ambrossi, on se’ls pot veure en una lectura de tarot amb el conegut vident Rappel. Estarà llegint les cartes d’una possible reconciliació aquest 2026?
Més enllà dels protagonistes, la parella creativa ha decidit compartir un any més l’última nit amb els seus amics i familia escollida. Entre les cares més sonades que van passar per aquesta festa es troba Úrsula Corberó amb Chino Darín, que aquest 2026 es convertiran en pares per primer cop.
En les imatges que van compartir a les xarxes socials se la pot veure amb un vestidet de color rosa i lluint la panxa embarassada que indica que la criatura arribarà al món ben aviat.
Qui més ha menjat el raïm en aquesta de famosos tan particular? L’actriu Hiba Abouk, Lola Rodríguez, l’actor Brays Efe o Macarena García, la germana de Javier Ambrossi, són alguns dels noms més sonats d’aquesta celebració.
Per què es van separar els Javis?
Si fem cas de les imatges que han publicat, sembla que la relació entre tots dos és ben bona, veient com han celebrat un any nou amb les seves persones de confiança. Però per què es van separar? Segons va publicar la revista Vanitatis, sembla que l’espurna entre ells es va anar apagant. Seria a principis d’any quan van notar que la vida de parella ja no era com abans. Haurien estat uns mesos intentant salvar la relació i a l’estiu haurien pres la decisió, malgrat que la confirmació oficial no sortiria a la llum fins al passat mes de novembre. Una ruptura d’una de les parelles més estimades del món audiovisual espanyol que han aconseguit mantenir una bona amistat entre ells després de trencar.