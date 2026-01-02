Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos mediáticamente como Els Javis, confirmaron, después de muchos rumores, su ruptura el pasado mes de noviembre. Más de una década juntos y decenas de proyectos tan conocidos como La Llamada los preceden, pero decidieron que era el momento de separar caminos y comenzar una vida personal por separado. En las primeras declaraciones que hicieron tras salir a la luz la ruptura, aseguraron que aún se querían y que la idea era continuar haciendo proyectos juntos. «Tenemos miles de proyectos juntos, era mi mejor amigo antes de ser mi pareja y continuará siéndolo. El año que viene estrenamos La bola negra y tenemos muchos más», explicó sobre su próxima película con Guitarricadelafuente, Carlos González y Miguel Bernardeau, entre otros protagonistas.

Aunque el entorno de esta icónica pareja del star-system español apuntó hace unas semanas que la pareja «casi no tenía contacto», tal como explicó el medio digital Vanitatis según fuentes cercanas a ellos, parece que se llevan de maravilla porque han organizado una de sus fiestas mediáticas con muchísimas caras conocidas. ¿Qué famosos han compartido la primera noche del año con ellos?

Lectura del tarot y muchas caras famosas

Nadie quiere perderse nunca las fiestas que organizan los Javis. Actores, actrices, cantantes, creadores de contenido y personajes públicos pasan lista en estas celebraciones que esta noche de Año Nuevo se han vuelto a repetir aunque la ruptura sea tan reciente. Una señal, en todo caso, que indica que su amistad aún se mantiene a pesar de haberse separado sentimentalmente. Una de las fotografías que más han llamado la atención ha sido un selfie que ha publicado el mismo Javier Calvo con Javier Ambrossi, donde se les puede ver en una lectura de tarot con el conocido vidente Rappel. ¿Estará leyendo las cartas de una posible reconciliación este 2026?

Javier Calvo y Javier Ambrossi han celebrado una fiesta para recibir el nuevo año después de su ruptura | Instagram

Más allá de los protagonistas, la pareja creativa ha decidido compartir un año más la última noche con sus amigos y familia elegida. Entre las caras más sonadas que pasaron por esta fiesta se encuentra Úrsula Corberó con Chino Darín, que este 2026 se convertirán en padres por primera vez.

En las imágenes que compartieron en las redes sociales se la puede ver con un vestidito de color rosa y luciendo la panza embarazada que indica que la criatura llegará al mundo muy pronto.

Úrsula Corberó en la cena de la noche de Año Nuevo con los Javis | Instagram

¿Quién más comió las uvas en esta de famosos tan particular? La actriz Hiba Abouk, Lola Rodríguez, el actor Brays Efe o Macarena García, la hermana de Javier Ambrossi, son algunos de los nombres más sonados de esta celebración.

Macarena García con Javier Ambrossi durante la cena de la noche de Año Nuevo | Instagram

¿Por qué se separaron los Javis?

Si hacemos caso de las imágenes que han publicado, parece que la relación entre ambos es muy buena, viendo cómo han celebrado un año nuevo con sus personas de confianza. Pero ¿por qué se separaron? Según publicó la revista Vanitatis, parece que la chispa entre ellos se fue apagando. Sería a principios de año cuando notaron que la vida de pareja ya no era como antes. Habrían estado unos meses intentando salvar la relación y en verano habrían tomado la decisión, aunque la confirmación oficial no saldría a la luz hasta el pasado mes de noviembre. Una ruptura de una de las parejas más queridas del mundo audiovisual español que han logrado mantener una buena amistad entre ellos después de romper.