Noticia sorprendente en el mundo del corazón. Javier Calvo y Javier Ambrossi, la icónica y mediática pareja que da nombre a los Javis, se separan tras 13 años de relación. La noticia la adelantaba el diario El País esta tarde de martes 11 de noviembre, cuando hacía solo unas horas que podíamos ver a Javier Calvo siendo partícipe de una de las escenas de La Revuelta, coincidiendo con la visita de Rosalía.

Según las informaciones publicadas por el citado medio a través de fuentes cercanas a la pareja de actores y directores, Javier Calvo y Javier Ambrossi continuarán trabajando juntos en sus proyectos profesionales. De hecho, uno de sus últimos largometrajes todavía está en fase de rodaje, la película La bola negra. «Mantendrán todos los compromisos profesionales que tienen en común, continuando su colaboración creativa y manteniendo su unión en los futuros proyectos profesionales que tienen en marcha y en aquellos que llegarán», explican desde el medio.

La ruptura de Los Javis: una pareja icónica de la televisión y el mundo de la interpretación

Aunque todo el mundo los conoce habitualmente como los Javis, esta pareja de actores y directores eran una de las relaciones más consolidadas a pesar de que hacía un tiempo que sobrevolaban rumores de ruptura entre ellos, que ahora parecen más que confirmados. Las fuentes consultadas por El País explican que «están trabajando mejor que nunca» y que su proyecto actual con La bola negra, de la cual ya han rodado el gran grueso, es el «más bonito de su vida».

Los Javis | Europa Press

Ha pasado más de una década desde que comenzaron su relación y Javier Calvo y Javier Ambrossi han sido una de las parejas más consolidadas del panorama cinematográfico español. Detrás de sus nombres quedan obras como La llamada, La Mesías, Paquita Salas, Veneno y recientemente la serie Mariliendre. En el mundo televisivo destaca su papel como profesores de interpretación en Operación Triunfo 2017 y han sido jurados de los programas Mask Singer y Drag Race España. Por separado, Javier Calvo es muy recordado y saltó a la fama gracias a su papel en Física o química. La pareja, sin embargo, aún no se ha pronunciado de manera pública sobre esta ruptura, por lo tanto, habrá que esperar para saber si habrá algún comunicado.