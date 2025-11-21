Mal rollo entre Los Javis después de la ruptura: «Casi sin contacto»

Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos mediáticamente como Los Javis, han confirmado su separación después de unos meses en los que se comentaba que podrían haber roto en secreto. Tras más de una década juntos, han tomado caminos diferentes al menos románticamente hablando. Sin embargo, todavía tienen muchos negocios en común y no quieren que esta ruptura implique dejar de ganar dinero. En las primeras declaraciones sobre el tema que han concedido, han asegurado que continúan queriéndose y que seguirán ligados empresarialmente: «Tenemos miles de proyectos juntos, era mi mejor amigo antes de ser mi pareja y seguirá siéndolo. El año que viene estrenamos La bola negra y tenemos muchos más». Ahora bien, su entorno no dice lo mismo.

El medio digital Vanitatis asegura que ha podido hablar con personas muy cercanas a ellos, quienes aseguran que “casi no tienen contacto”. Sí mantienen la cordialidad, pero cada uno de ellos quiere respetar su espacio: “Ahora quieren atravesar y superar el duelo que provoca la separación”. Les sería más fácil estar sin hablarse, lo cual es posible porque ya ha terminado el rodaje de su próxima película y Javier Calvo está de viaje con los amigos en México: “Todo esto les ha hecho más natural el hecho de verse menos”.

Los Javis se han distanciado para intentar sobrellevar mejor la ruptura | Antena 3

No quieren hablar sobre el tema, así que es más que probable que se adentren en un hermetismo que no gusta nada a los fans y, aún menos, a las revistas del corazón. Sus amigos confiesan que su plan es continuar con sus vidas sin dar explicaciones a los periodistas ni a nadie: “No querían hacer de este proceso algo mediático”. Por este motivo, habrían mantenido la separación en secreto para evitar la persecución de la prensa que viven ahora desde que se filtró la noticia. La marca de Los Javis se mantendrá intacta, ya que tienen claro que funciona y que no pueden dejar que el mal rollo afecte su vía de ingresos tan y tan fructífera. Esto de hablarse poco es temporal, entendemos, si realmente quieren seguir colaborando en el trabajo.

Desmienten que Javier Calvo tenga una nueva ilusión después de la ruptura

Estos últimos días, algunos medios habían publicado que Javier Calvo tenía una nueva ilusión tras esta separación. Se dijo, abiertamente, que había tenido una aventura con el cantante Guitarricadelafuente a quien han hecho protagonista de su película. Su entorno niega categóricamente que haya algo entre ellos más allá de una amistad que también comparte con Javier Ambrossi.

El rumor creció cuando vieron a Javier Calvo en uno de los conciertos del cantante en México, adonde ha ido con unas amigas. Pues bien, parece que es “completamente falso” que hubiera ido porque hayan iniciado una relación: «Es completamente falso que tengan o hayan tenido una relación sentimental. Son buenos amigos, se admiran, se respetan y se quieren. No hay nada extraño ni nada que ocultar. Se están publicando cosas falsas y es incontrolable«.

El entorno de Javier Calvo niega que haya tenido una aventura con Guitarricadelafuente | Movistar+

¿Cuál es la razón de la separación de Los Javis?

Porque otro tema tiene que ver con los motivos que les llevaron a querer separarse. Parece que no hubo ninguna infidelidad o ningún motivo de peso que provocara la separación. Simplemente, dicen en Vanitatis que la chispa entre ellos se fue apagando. A principios de año, empezaron a notar que la vida conyugal no les llenaba tanto y los planes por separado se convirtieron en más habituales que antes. Era el mes de enero, de hecho, cuando habrían oído a uno de ellos decir en una fiesta que estaba soltero.

Desde entonces, habrían intentado salvar la relación pero era demasiado tarde. Ya se habían hecho a la idea de romper y, en junio, acordaron que habían llegado a un punto de no retorno. No sería hasta principios de este noviembre, sin embargo, que lo confirmaron abiertamente con sus amigos y la familia.

Ahora, todos sus movimientos serán analizados al detalle para ver qué dicen sobre el otro -aunque sea de manera indirecta- o cómo quedan sus negocios. De momento, lo que se ha confirmado es que han puesto en venta la casa que compartían en una de las mejores urbanizaciones de Madrid. Tiempo al tiempo y una ruptura más de una de las parejas más queridas del mundo audiovisual español.