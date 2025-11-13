Los Javis han formado, durante más de una década, una de las parejas más consolidadas -y poderosas- del star-system español. Los directores, actores y productores han llegado a ganar mucho dinero y han sido muy influyentes en el mundo audiovisual. En los últimos tiempos, muchos hablaban de rumores de crisis e incluso ruptura que no se habían confirmado. ¿Qué decían las malas lenguas? Precisamente, que el tema económico habría influido en no querer hacerlo público. Esta semana, eso sí, la cosa ha terminado explotando y son muchos los medios que confirman que esta separación es un hecho «desde hace meses».

La última información que ha llegado a las revistas dice, directamente, que ambos habrían rehecho ya sus vidas sentimentales. Mientras que Javier Calvo habría mantenido una aventura -ya terminada- con un compañero del reparto de su nueva película, La bola negra. La revista ¡Hola! insiste en que el affaire está «más que terminado» y que nada de esto ha afectado la relación de la expareja porque continúan trabajando juntos y su historia de amor habría terminado «en buenos términos».

¿Y Javier Ambrossi? Él, por su parte, sí que se encuentra inmerso en una nueva relación sentimental. Dicen que está «ilusionado» desde hace «varios meses» con un técnico de la industria audiovisual. No se sabe si se trata de una relación formal ya, pero sí que se le habría visto en el espectacular chalet que construyó el actor con su expareja.

Los Javis hablan de los problemas personales | Antena 3

¿Dónde viven Los Javis desde la separación?

Los Javis han dejado de convivir juntos, por lo que parece. El acuerdo al que habrían llegado es que Ambrossi se quede en la casa familiar, mientras que Calvo se quede en el piso que compartían en el centro de Madrid antes del traslado a las afueras de la capital. La relación entre ambos sería «estupenda», dicen fuentes cercanas, hasta el punto que han continuado acudiendo juntos a actos públicos: «Hay muy buen rollo entre ellos y la magia que tienen para dirigir las películas sigue siendo la misma», confirman desde dentro del equipo.