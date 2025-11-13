Los Javis han format, durant més d’una dècada, una de les parelles més consolidades -i poderoses- del star-system espanyol. Els directors, actors i productors han arribat a fer moltíssims diners i han estat molt influents en el món audiovisual. En els últims temps, molts parlaven d’uns rumors de crisi i, fins i tot, ruptura que no s’havien confirmat. Les males llengües què deien? Precisament, que el tema econòmic hauria influït a no voler fer-ho públic. Aquesta setmana, això sí, la cosa ha acabat esclatant i són molts els mitjans que confirmen que aquesta separació és un fet “des de fa mesos”.
L’última informació que ha arribat a les revistes diu, directament, que tots dos haurien refet ja les seves vides sentimentals. Mentre que Javier Calvo hauria mantingut una aventura -ja acabada- amb un company del repartiment de la seva nova pel·lícula, La bola negra. La revista ¡Hola! insisteix que l’affaire està “més que acabat” i que res d’això ha afectat la relació de l’exparella perquè continuen treballant junts i la seva història d’amor hauria acabat “en bons termes”.
I Javier Ambrossi? Ell, per la seva banda, sí que es troba immers en una nova relació sentimental. Diuen que està ”il·lusionat” des de fa “diversos mesos” amb un tècnic de la indústria audiovisual. No se sap si es tracta d’una relació formal, ja, però sí que se l’hauria vist a l’espectacular xalet que va construir-se l’actor amb la seva exparella.
On viuen Els Javis des de la separació?
Els Javis han deixat de conviure junts, pel que es veu. L’acord al que haurien arribat és que l’Ambrossi es quedi a la casa familiar, mentre que el Calvo es quedi al pis que compartien al centre de Madrid abans del trasllat als afores de la capital. La relació entre ambdós seria “estupenda”, diuen fonts properes, fins al punt que han continuat acudint junts a actes públics: “Hi ha molt bon rotllo entre ells i la màgia que tenen per dirigir les pel·lícules continua sent la mateixa”, confirmen des de dins de l’equip.