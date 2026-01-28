La separació de els Javis va sorprendre molt els seus fans, que encara no s’imaginen Javier Calvo sense Javier Ambrossi. Feia temps que estaven envoltats de rumors de crisi, però ningú no s’esperava que realment farien el sap d’emprendre camins separats. Fins ara, no havien dit massa sobre els motius que els havien dut a prendre aquesta decisió. Ara bé, La Revuelta s’ha convertit en Sálvame per un dia i ha aconseguit una de les entrevistes més perseguides per les revistes del cor. I és que tenir Javier Ambrossi a plató ha permès saber tots els detalls d’una separació que havien envoltat d’hermetisme.
L’exercici de transparència que ha fet el director ha estat d’agrair, tenint en compte que pocs famosos s’obren en canal d’aquesta manera quan trenquen una relació i encara menys si és una tan llarga com la que havien mantingut ells dos. El primer que ha fet el Javi ha estat enviar un petó al seu ex: “Vull enviar-li un petó perquè jo puc estar aquí per promocionar que presentaré el Benidorm Fest perquè ell està muntant la pel·lícula”. Continuen treballant junts, però han deixat de ser parella i ara ha explicat per què.
Per primera vegada, reconeix que “la crisi dels 40” va influir molt en la presa de la decisió: “A vegades, hom es desenamora. A principis de l’any passat, vaig patir un atac d’ansietat molt fort a l’aniversari del Javi. Vaig començar a plantejar-me fer més coses sol perquè vaig adonar-me que ja no sabia qui era jo, on acabava ell i on començava jo“.
En el seu cas, confessa que no tenien espai per a res i que això va començar a afectar-lo: “Allò va poder amb la meva salut mental. Treballàvem junts, vivíem junts, compartíem amics… va arribar un moment en què sentia que havia de fer coses jo sol i ell va arribar al mateix punt. Quan vaig començar a conèixer gent nova i a fer coses sol, va obrir-se una porta i ja no hi havia marxa enrere“.
Javier Ambrossi se sentia “en un altre moment vital” i, per això, van decidir que la millor decisió que podien prendre era separar-se. Tenien clar que continuarien a la vida de l’altre, però d’una altra manera: “Ara tinc un millor amic i un company de feina meravellós. Ens uneixen moltíssimes coses, però ens ve de gust conèixer altres persones. L’estimo de debò i és la persona a qui més he estimat de la meva vida, així que seria imbècil si el fes fora de la meva vida perquè sortiria perdent jo”.
Quantes relacions íntimes ha mantingut Javier Ambrossi l’últim mes ara que està solter?
I, a partir d’aquí, Javier Ambrossi s’ha sincerat sobre la situació actual que travessa ara que està solter. I no s’ha tallat a l’hora de deixar anar detalls sobre l’agitada vida sexual que ha emprès: “En aquest últim mes, he follat entre tres i quatre vegades cada setmana. Et diria que ho he hagut de fer entre 12 i 15 vegades com a mínim“, ha etzibat davant l’estupefacció del David Broncano.
Ha estat molt de temps en una relació i diu que se li havia “acumulat la clientela”: “Va sortir a la llum la notícia i va ser com si s’obrís la comporta d’un pantà… És veritat que hi ha hagut molt folleteo“, ha reconegut entre riures. I ha prosseguit amb un al·legat d’amor propi: “És un gust gaudir del teu cos, d’agradar-te i de veure que agrades. Aquesta és una cosa que ha tornat a néixer en mi i que necessitava i, per això, estic content d’haver començat aquesta nova etapa”. I, a més a més, ha volgut animar la gent que no és feliç a la seva relació a deixar-la directament.
Una entrevista increïble que ha deixat els fans amb la boca oberta per la seva sinceritat i que l’ha fet rebre moltíssims aplaudiments. Per molts més famosos així.