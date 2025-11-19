Els Javis s’han separat després de tretze anys junts i un munt de projectes professionals, una ruptura amb què es rumorejava des de fa temps però que no s’ha confirmat fins ara. De fet, sembla que han aconseguit que ningú no ho filtrés abans malgrat estar fent vides separades des de fa mesos. Els directors i productors no s’havien pronunciat públicament sobre el tema fins ara, quan Javier Ambrossi ha confirmat la notícia en unes declaracions molt esperades davant del micròfon d’Europa Press.
Com era d’esperar, ha insistit que les coses han acabat bé entre ells i deixa clar que continuaran treballant junts: “Tot està perfecte i tot és genial. La vida és així i ja està, no hem de tenir por als canvis. Jo estic content i ell també“. “Tenim milers de projectes junts i som superamics, com he hagut de deixar-lo d’estimar? Era el meu millor amic abans de ser la meva parella i continuarà sent així“, ha repetit en la mateixa línia. No ha volgut dir si és cert o no que tots dos han refet les seves vides sentimentals després d’aquesta separació, així que quedarà en una especulació sense confirmació oficial.
Els Javis posen a la venda la casa de Pozuelo de Alarcón
Els Javis compartien, fins fa poc, una mansió summament espectacular a Pozuelo de Alarcón. En el seu moment, van comprar aquesta casa de 975 metres quadrats i 2.500 més de parcel·la per fer-la seva i convertir-la en la seva llar. Els va costar 1,4 milions d’euros o, si més no, van demanar aquesta quantitat d’hipoteca. Ara, l’han posat a la venda per cinc milions d’euros que fàcilment els pagaran perquè es tracta d’un xalet increïble que els va costar dos anys d’obres tenir-la acabada.
El director de la revista Lecturas, que ha pogut veure com és el seu interior, deixa clar que aquesta casa situada en una de les urbanitzacions més elitistes de la zona és una passada: “A tot confort i a tot drap, la reforma que van fer-hi és meravellosa“.
Aquí tenien una piscina increïble, sala de cinema, una biblioteca gegant i, fins i tot, una discoteca. En l’entrevista que van concedir a una revista d’arquitectura, deien que l’havien construït al voltant de la idea que allà a dins sempre fos estiu: “És una casa molt social on volem que sempre hi hagi gent, que sempre hi hagi festes i lectures de guions. Volíem un lloc que no fos només per a nosaltres sinó també per a la nostra família i la nostra feina perquè és un espai molt creatiu”.
Ara caldrà esperar per veure si realment l’acaben venent tan fàcilment o si, al contrari, han de rebaixar el preu per no aconseguir un benefici tan elevat.