Mal rotllo entre els Javis després de la ruptura? “Gairebé sense contacte”

Javier Calvo i Javier Ambrossi, coneguts mediàticament com Els Javis, han confirmat la seva separació després d’uns mesos en què es comentava que podrien haver tallat en secret. Després de més d’una dècada junts, han engegat camins diferents almenys romànticament parlant. Ara bé, encara tenen molts negocis a mitges i no volen que aquesta ruptura impliqui que deixin de guanyar diners. En les primeres declaracions sobre el tema que han concedit, han assegurat que continuen estimant-se i que continuaran lligats empresarialment: “Tenim milers de projectes junts, era el meu millor amic abans de ser la meva parella i continuarà sent-ho. L’any vinent estrenem La bola negra i en tenim molts més”. Ara bé, el seu entorn no diu el mateix.
El mitjà digital Vanitatis assegura que ha pogut parlar amb persones molt pròximes a ells, els qui asseguren que “gairebé no tenen contacte”. Sí que mantenen la cordialitat, però cadascú d’ells vol respectar el seu espai: “Ara volen travessar i superar el duel que provoca la separació”. Els seria més fàcil estar sense parlar-se, el que era és possible perquè ja ha acabat el rodatge de la seva pròxima pel·lícula i Javier Calvo està de viatge amb els amics a Mèxic: “Tot això els ha fet més natural el fet de veure’s menys”.
No volen parlar sobre el tema, així que és més que probable que s’endinsin en un hermetisme que no agrada gens als fans i, encara menys, a les revistes del cor. Els seus amics confessen que el seu pla és continuar amb les seves vides sense donar explicacions als periodistes ni a ningú: “No volien fer d’aquest procés una cosa mediàtica”. Per aquest motiu, haurien mantingut la separació en secret per evitar la persecució de la premsa que viuen ara des que s’acabés filtrant la notícia. La marca d’Els Javis es mantindrà intacta, per això, ja que tenen clar que funciona i que no poden deixar que el mal rotllo afecti la seva via d’ingressos tan i tan fructífera. Això de parlar-se poc és temporal, entenem, si realment volen continuar col·laborant a la feina.
Desmenteixen que Javier Calvo tingui una nova il·lusió després de la ruptura
Aquests últims dies, alguns mitjans havien publicat que Javier Calvo tenia una nova il·lusió després d’aquesta separació. Va dir-se, obertament, que havia tingut una aventura amb el cantant Guitarricadelafuente a qui han fet protagonista de la seva pel·lícula. El seu entorn nega categòricament que hi hagi alguna cosa entre ells més enllà d’una amistat que també comparteix amb Javier Ambrossi.
El rumor va créixer quan van veure Javier Calvo en un dels concerts del cantant a Mèxic, on ha anat amb unes amigues. Doncs bé, sembla que és “completament fals” que hi hagués anat perquè hagin iniciat una relació: “És completament fals que tinguin o hagin tingut una relació sentimental. Són bons amics, s’admiren, es respecten i s’estimen. No hi ha res estrany ni res a ocultar. S’estan publicant coses falses i és incontrolable“.
Quin és el motiu de la separació dels Javis?
Perquè un altre tema té a veure amb els motius que els van portar a voler separar-se. Sembla que no va haver-hi cap infidelitat o cap motiu de pes que provoqués la separació. Simplement, diuen a Vanitatis que l’espurna entre ells va anar apagant-se. A principis d’any, van començar a notar que la vida conjugal no els omplia tant i els plans per separat van convertir-se en més habituals que abans. Era el mes de gener, de fet, quan haurien sentit un d’ells dir en una festa que estava solter.
Des de llavors, haurien intentat salvar la relació però era massa tard. Ja s’havien fet a la idea de trencar i, al juny, van acordar que havien arribat a un punt de no retorn. No seria fins a principis d’aquest novembre, però, que ho van confirmar obertament amb els seus amics i la família.
Ara, tots els seus moviments seran analitzats al detall per veure què diuen sobre l’altre -encara que sigui de manera indirecta- o com queden els seus negocis. De moment, el que s’ha confirmat és que han posat a la venda la casa que compartien en una de les millors urbanitzacions de Madrid. Temps al temps i una ruptura més d’una de les parelles més estimades del món audiovisual espanyol.