¿Quién es quién de los presentadores del Benidorm Fest 2026?

RTVE acaba de anunciar quiénes serán los presentadores del Benidorm Fest 2026. Una información que llega pocas horas después del anuncio del ente público español respecto a su participación este año en Eurovisión. ¿Por qué llega esta decisión? La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha ratificado que Israel sí formará parte del certamen el próximo mes de mayo de 2026, un aspecto que RTVE ya había avisado que tendría en cuenta a la hora de enviar o no un candidato que represente al país en el Festival Europeo de la Canción.

José Pablo López, presidente de RTVE, ha confirmado a través de su perfil de X (antes Twitter), cuál sería la posición de la Radiotelevisión Española respecto al Benidorm Fest. Lo que hasta ahora había sido la preselección española para Eurovisión, este año tendrá una función algo diferente. «RTVE ha decidido retirarse de Eurovisión, pero nuestro compromiso con el Benidorm Fest sigue intacto y redoblaremos nuestros esfuerzos. RTVE trabaja para que este 2026 tengamos el mejor Benidorm Fest de nuestra historia y continuaremos dando lo mejor para su consolidación como el gran festival de la música en España. Benidorm Fest 2026 será sencillamente espectacular«, expresó López. Así pues, el Benidorm Fest continúa en marcha y ahora ya se sabe quiénes serán los maestros de ceremonia.

Estos son los cuatro presentadores del Benidorm Fest 2026

Será una edición especial teniendo en cuenta que España se ha retirado de Eurovisión y RTVE tampoco emitirá las semifinales y las finales a través de su canal de televisión. Ahora bien, el Benidorm Fest no se detiene y continuará como formato de festival musical con un premio de 100.000 euros para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción. ¿Y quiénes son los presentadores? La cadena confía en cuatro caras muy famosas y renueva a los presentadores de la edición anterior. Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus tendrán que conducir este festival que este año estará muy marcado por el adiós al festival europeo.

✨@_JesusVazquez_, Javier Ambrossi, @InesRisotas y @lalachus2 presentarán #BenidormFest2026



El próximo 8 de enero ofrecerán una rueda de prensa para contar todos los detalles de su participación.#ElFestivalQueQuieres https://t.co/oBnshldIZ9 pic.twitter.com/EoR2H9iato — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 5, 2025

Jesús Vázquez y Javier Ambrossi, dos novedades inesperadas

El anuncio de los presentadores es muy potente y dos de los nombres han recibido buena parte de las reacciones. Jesús Vázquez se incorpora a RTVE después de muchísimos años vinculado a Mediaset, recientemente como maestro de ceremonias del concurso de baile Bailando con las estrellas. La otra gran sorpresa la protagoniza Javier Ambrossi, el actor y director que se ha convertido en uno de los personajes del corazón tras la ruptura con Javier Calvo formará parte de este cuarteto de presentadores.

Javier Ambrossi se suma als presentadors del Benidorm Fest 2026 | Europa Press

Inés Hernand y Lalachus, veteranas del festival

RTVE volverá a confiar en dos presentadoras y creadoras de contenido muy arraigadas a la casa. Inés Hernand y Lalachus completan el grupo de presentadores del festival este 2026. Hernand es la veterana del concurso y ha formado parte desde el año 2022, pasando por la Green Room donde se encuentran los participantes una vez terminan las actuaciones.

Inés Hernand serà una de les presentadores del Benidorm Fest 2026 | Europa Press.

Finalmente, Lalachus vuelve por segundo año consecutivo al Benidorm Fest. Una de las colaboradoras más queridas de La Revuelta, que este año ha copresentado el Grand Prix de La 1 y protagonizó las campanadas más gamberras con Broncano, se sumará a los presentadores de la gran final y conducirá el especial posterior al festival con Inés Hernand.

Todo esto, una nueva noticia respecto al Benidorm Fest que se celebrará en la ciudad alicantina los próximos 10, 12 y 14 de febrero con dos semifinales y una gran final. Será la quinta edición del festival que ya ha revelado quiénes son los artistas que conforman el cartel. Asha, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, KU Minerva, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, MAYO, Mikel Herzog Jr., Miranda!&bailamamá, Rosalinda Galán, The Quinquis, y Tony Grox con LUCYCALYS.

¿Y cuándo podremos escuchar las propuestas musicales? Será el próximo 18 de diciembre cuando estarán disponibles en un año en que Eurovisión será uno de los grandes protagonistas de la actualidad tras la retirada de España y otros países como Irlanda, Países Bajos o Eslovenia.