TVE ha emitido, este martes, la primera semifinal del Benidorm Fest más descafeinado de los últimos años. La retirada de España de Eurovisión como castigo por la permanencia de Israel hace que el ganador de este certamen se quede sin actuar en el festival europeo de música. ¿Ha perdido, entonces, su encanto? Las cifras de audiencia así lo sugieren, ya que solo el 8,7% de la audiencia sintonizó para ver cuáles son las propuestas de este año. También ha bajado en España, donde no han alcanzado el millón de telespectadores en una caída preocupante. Y eso que en la gala pasó de todo, con el estreno de Jesús Vázquez, los problemas técnicos y la misteriosa desaparición de una de las concursantes después de su actuación.

La cadena ha recuperado el voto demoscópico para lograr unas votaciones más realistas, las que han premiado a seis aspirantes que pasan directamente a la final de este sábado. Los afortunados han sido Tony Grox y Lucycalys, Mikel Herzog Jr., Kenneth, Julia Medina y María León, Izan Llunas y Kitai. La gran sorpresa ha sido la eliminación de Dora y Marlon Collins, unos de los grandes favoritos en las apuestas que finalmente han quedado fuera. También ha sorprendido la eliminación de Luna Ki, aunque su caso tiene explicación porque la chica tuvo que retirarse en medio de la gala porque empezó a encontrarse mal.

La cantante barcelonesa sufrió durante la interpretación de Bomba de amor y, cuando dejó de cantar, los telespectadores se dieron cuenta de que algo no iba bien porque desapareció y no la volvieron a ver en ningún momento. ¿Qué había pasado? Los presentadores tuvieron que explicar qué le había pasado ante la avalancha de preguntas sobre el tema: «Como nos gusta la transparencia absoluta y estamos en riguroso directo, ahora mismo os decimos que Luna Ki se ha retirado y no se encuentra aquí porque se ha mostrado indispuesta. Le deseamos que se recupere pronto, todo nuestro cariño y el abrazo de este público«.

Luna Ki ha desaparegut després de la seva actuació al Benidorm Fest | Europa Press

Jesús Vázquez s’ha incorporat al trio de presentadors del Benidorm Fest | Europa Press

El error técnico que casi arruina la actuación de Kitai

Los primeros en actuar en esta semifinal fue la banda de rock Kitai, que han convencido y se jugarán el premio en la gran final. Estuvieron a punto de sufrir un gran susto durante su actuación, ya que tuvieron un error técnico que podría haberles arruinado todo. A lo largo de la actuación de El amor te da miedo, el vocalista llevaba en la mano una cámara portátil que emitía imagen en ojo de pez. ¿El problema? Que, casi al final del tema, el equipo de realización dejó de emitir la imagen de esta cámara y, en su lugar, se vieron planos generales del escenario que mostraban cómo un operador de cámara intentaba ayudarlo.

Kitai pudo superar ese error y los telespectadores han querido darles una segunda oportunidad que llegará el próximo sábado. En la rueda de prensa posterior, dijeron que habían disimulado como habían podido porque el show «debe continuar»: «Son cosas del directo, así podréis ver algo nuevo en la final… pero no había pasado en ninguno de los ensayos».

L’error tècnic que espatlla l’actuació de Kitai al Benidorm Fest | Europa Press

El mismo vocalista ha explicado que ha sido una casualidad, un error técnico que se ha producido porque la tarima ha temblado y la cámara ha caído al suelo. Habrá que ver si dejan este susto atrás y son capaces de actuar con la cámara en su lugar en la gran final.