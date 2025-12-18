El Benidorm Fest comienza la cuenta atrás. Aunque la decisión que ha tomado RTVE respecto a Eurovisión es muy clara, el concurso que servía como preselección del candidato español para el festival europeo de la canción continuará adelante. España no participará este año en Eurovisión después de que la UER (Unión Europea de Radiodifusión) ratificara la participación de Israel en el certamen. RTVE aplicó sus condiciones y, por tanto, después de muchísimos años, no habrá representante español y la cadena pública española tampoco emitirá las semifinales ni la final.

Como resultado, ¿en qué lugar quedaba el Benidorm Fest? RTVE recuperó un festival histórico para convertirlo en la plataforma para escoger representante y abrir esta decisión al público de manera que pudieran dar voz a artistas y propuestas muy diversas. Este año, sin embargo, el compromiso con el festival celebrado en la ciudad alicantina continuará adelante con una intención de convertirlo en un buen show musical que trae muchas novedades. El Benidorm Fest se celebrará del 10 al 14 de febrero de 2026 y para ir calentando motores ya se pueden escuchar las 18 propuestas que presentan los artistas seleccionados por RTVE.

Así suenan todas las canciones del Benidorm Fest 2026

Tony Grox & LUCYCALYS apuestan por la canción Te amaré, una fusión de tecno con flamenco que pondrá al público de Benidorm a bailar el próximo mes de febrero.

The Quinquis es un trío musical que con Tú No Me Quieres, fusionará unas voces rotas y flamencas con una base muy movida y bailable.

Rosalinda Galán pondrá una buena dosis de flamenco, potencia vocal y mucho folclore en el escenario con Mataora. Una canción que recuerda sutilmente una copla andaluza.

Miranda! & bailamamá traen el buen rollo con Despierto Amándote, aunque sea una propuesta más bien curiosa por las segundas voces que incorporan durante el estribillo.

Mikel Herzog Jr. llega al Benidorm Fest después de ser una de las sorpresas de la última edición de Tu cara me suena. Este año no tendrá la oportunidad de repetir la hazaña de su padre, que representó a España en Eurovisión. En todo caso, se presenta con el tema Mi Mitad, una canción potente y exigente vocalmente.

Álvaro Mayo, aunque es conocido artísticamente como MAYO, se presenta al Benidorm Fest después de pasar por Operación Triunfo 2023. Su tema, Tócame, es muy similar a la música que ha producido fuera de la Academia, con sonidos tecno muy bailables.

Otra exconcursante de OT también se presenta al Benidorm Fest haciendo tándem con María León. Se trata de Julia Medina, de la edición del año 2018 que lleva el tema con la artista mexicana Las Damas y el Vagabundo.

Luna Ki regresa al Benidorm Fest después de retirar su candidatura en el año 2022. La propuesta que llevaba entonces estaba llena de recursos vocales como el autotune, una pieza que no se acepta dentro de la normativa de Eurovisión y que la llevaron a dejar su lugar antes de las semifinales del concurso. Este año trae otra propuesta muy curiosa con el tema Bomba de amor.

Maria Eizaguirre amb l’artista Luna Ki | Europa Press

KU Minerva defenderá el tema No Volveré a Llorar. Sonidos de tecno-pop que recuerdan la época de los 2000 y que hacen pensar en los temas que nos han dejado grupos como Sonia y Selena.

El grupo KITAI apuesta por un tema que parte de una experiencia personal. El Amor Te Da Miedo habla de una relación entre dos personas en la que ninguno de los dos se atreve a dar el paso que tanto desean.

El toque urbano y discotequero lo pone Kenneth con la canción Los Ojos No Mienten que puede ganar muchísimo con una puesta en escena que juegue con las luces y una buena coreografía.

Izan Llunas se presenta al Benidorm Fest con ¿Qué vas a hacer?. El joven artista fue el protagonista de la serie sobre Luis Miguel en Netflix y ahora apuesta por un tema pop romántico.

En la misma línea se encuentra la canción Velita de Greg Taro. Es cantante, compositor y después de pasar su infancia en Japón, fundó el grupo musical Urban Light con su hermano, Álvaro Soler.

Funambulista es uno de los grandes nombres de la música indie-rock española y este año trae un tema potente y con un título muy directo. SOBRAN GILIPO**AS es su canción para el Benidorm Fest 2026.

Dora & Marlon Collins tienen uno de los temas más complicados de clasificar. Rakata combina sonidos de balada, cumbia, reggaetón y sonidos electrónicos en una especie de conversación entre los dos artistas.

No puede faltar nunca una buena dosis de bachata en el Benidorm Fest, en este caso es la canción Bailándote de Dani J, para poder mover las caderas un buen rato.

Atyat expresa a través del tema Dopamina las sensaciones que hay cuando te enamoras de una persona. Amor, euforia y deseo de estilo reggaetón y pop.

La última propuesta la trae ASHA, una joven artista que defiende una canción que, aunque tenga un ritmo movido, habla de una ruptura amorosa en Turista.

Orden de actuaciones, semifinales y todas las novedades

Justamente el día que salieron a la luz las 18 propuestas musicales de los candidatos, RTVE también ha explicado cuál será el orden de actuaciones de la primera y la segunda semifinal. El día 10 de febrero actuarán Dora & Marlon Collins, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, Mikel Herzog Jr. y Tony Grox & LUCYCALYS. En cuanto a la segunda semifinal del día 12 de febrero habrá las siguientes actuaciones: ASHA, Atyat, Dani J, Funambulista, KU Minerva, MAYO, Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán y The Quinquis

Entre las novedades para la próxima edición, habrá un guiño a los inicios del Festival Internacional de la Canción de Benidorm, con la entrega del galardón de la Sirenita de Oro, una insignia para conmemorar el quinto año del festival que organiza RTVE. En cuanto al premio, habrá una dotación económica de 100.000 euros para los intérpretes ganadores y 50.000 para los compositores del tema.

Además, se apuesta por la producción musical como nunca con un acuerdo con Spotify España. El ganador, que puede ser independiente del ganador del festival, será escogido por un grupo de expertos musicales de Spotify para grabar en exclusiva un Spotify single en el estudio de la compañía. Las sorpresas no acaban aquí porque Televisa Univisión apoyará a uno de los artistas pertinentes para viajar a Miami y poder grabar un single con alguno de los productores musicales con más reconocimiento de la industria musical latina.

Novedades para las galas

También habrá cambios respecto a las puestas en escena con dos opciones para los artistas. El modo in-house será dirigido por el equipo artístico de RTVE con Sergio Jaén a la cabeza y permitirá que los candidatos puedan crear su propuesta con el equipo de la corporación. Eso sí, se mantiene el modo out-house para aquellos que quieran llevar su propuesta con su propio equipo creativo. Por primera vez habrá ensayos generales abiertos al público que se podrán ver los días antes de cada gala. En conjunto, una apuesta muy fuerte para convertir este festival en un formato más allá de la preselección española para Eurovisión.