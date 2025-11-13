La ruptura de Javier Calvo y Javier Ambrossi, que formaban la icónica pareja de los Javis, han roto su relación después de más de una década juntos. La noticia la adelantó El País el pasado martes y desde entonces han comenzado a salir a la luz algunos detalles de la ruptura. Por ejemplo, que Javier Ambrossi estaría inmerso en una nueva relación sentimental con un técnico de la industria audiovisual y Javier Calvo habría mantenido una aventura, aunque ya está terminada, con un compañero del reparto de su nueva película, La bola negra, que están terminando de filmar.

Son dos de los grandes nombres del star system español y tantos años de trabajo como directores y actores les ha hecho generar un gran patrimonio y una jugosa fortuna que tendrán que repartir. ¿Cómo quedará todo después de la ruptura?

Bajo la firma de los Javis quedan proyectos tan potentes como La Mesías, La llamada o Mariliendre. Series y películas que los han convertido en uno de los nombres más reconocidos de la industria española, lo que también les ha hecho ganar una buena fortuna. Aunque las revistas señalan que queda una buena amistad entre ellos y que continuarán trabajando en proyectos conjuntamente, como la película que están rodando ahora, La bola negra, hay que ver qué harán con su patrimonio y cómo se dividirá.

Uno de los grandes elementos de su patrimonio es su mansión de lujo en las afueras de Madrid con un valor de 1,5 millones de euros, según apunta Infobae. La pareja habría decidido dejar su piso en Malasaña para buscar una zona exclusiva con vecinos muy conocidos del mundo de la interpretación. Una casa, también, que ha sido escenario de muchas fiestas, como la de nochebuena del año pasado con famosos como Rosalía, Anne Igartiburu o Macarena García, entre otros.

Dentro de este chalet no falta ningún tipo de lujo ni detalle. Una casa unifamiliar, de hormigón y con un montón de patios y ventanas gigantes. Un gran jardín rodea la casa y tienen una piscina gigante con jacuzzi incorporado al lado de la zona de barbacoa y chill out. En el sótano no faltan espacios exclusivos como una discoteca privada, una sala de cine y un pequeño gimnasio. Su biblioteca privada es el sueño de cualquier librero y la cocina está llena de armarios de madera de roble y una isla en piedra natural de cuarcita. Detalles no faltan.

Su productora, Suma Content S.L.

Más allá de esta magnífica propiedad, que habrá que esperar para saber qué harán con ella, ambos han construido una empresa conjunta, la productora Suma Content S.L., dedicada a la creación de proyectos audiovisuales, teatrales y musicales. Una fábrica de donde han salido proyectos como Veneno o Paquita Salas, dos de sus grandes éxitos.

Dentro de este grupo empresarial también está Suma Latina S.L., una sociedad que se quedó con dos otras compañías, Superstar Producciones S.L. y Mi Querida Señorita Producciones S.L., que en total suman casi dos millones y medio de euros en capital, explican desde Infobae. En el año 2019 los Javis respondieron a la pregunta clásica de La Resistencia: la cifra del dinero en el banco, que en ese momento era de 300.000 euros. Todos estos años de trabajo seguro que han hecho crecer el patrimonio, que ahora tendrán que ver cómo gestionan tras la ruptura.