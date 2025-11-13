Rosalía està a tot arreu. Des que va publicar oficialment el seu darrer àlbum d’estudi, Lux, és un dels temes més comentats. Feia anys que els fans esperaven nova música i l’etapa que ha triat la cantant de Sant Esteve Sesrovires no han deixat ningú indiferent. Sons més espirituals, dards cap a exparelles, una versió més mística i la presència de Déu i la fe marquen el ritme de les 18 cançons que formen el disc. Des que la catalana va anunciar que el 7 de novembre sortiria a la llum el disc, les xarxes socials s’han omplert de comentaris i reaccions, atents a cada cosa que publica o diu.
La promoció de l’àlbum l’ha portat també a la televisió, on va cruspir-se l’audiència de El Hormiguero amb la seva visita a La Revuelta el passat dilluns. Ara, ha compartit en una entrevista a Billboard el seu diccionari de paraules preferides en català i atenció, perquè hi ha opcions ben curioses.
Quines són les paraules preferides de Rosalía en català?
Rosalía ha rebut certes crítiques per la seva col·laboració a Lux amb l‘Escolania de Montserrat, en què interpreten la cançó Magnolias en castellà. Dins l’àlbum, però, podem sentir-la cantar amb la seva llengua materna a Divinize, en què la lletra està mig en català i mig en anglès. En una entrevista publicada a Billboard, Rosalía s’ha convertit en professora per un dia i ha compartit les seves paraules preferides en català i en castellà. La primera opció ha estat la paraula xiuxiuejar. “És una paraula que m’encanta com sona i descriu el que diem. És com dir alguna cosa de manera molt suau i subtil”, explica fent molts gestos.
La segona paraula que ha triat és sorprenent i molt curiosa: melic. Ha explicat que en anglès es diu belly button i en espanyol és ombligo, i diu que li sembla “una paraula molt maca” i li encanta. La tercera paraula en català és aixopluc, que segons el DIEC (Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans), és el lloc on posar-se a cobert de la pluja. Rosalía ho descriu com una paraula “molt maca”, també explica que maca vol dir “bonic en català”. “És com una paraula que et resguarda, és una paraula com cabana, trobar un lloc que et protegeixi de la pluja i de l’aigua. La mateixa paraula ja et diu aquesta tendresa i la sonoritat que emana de les lletres”, comparteix.
Quines paraules ha triat en castellà?
En el vídeo Rosalía també ha triat algunes paraules i expressions en castellà, com tremenda, que es pot assignar per a una persona “que és molt forta i cal dir-ho arrossegant la n”. Es pot fer servir per descriure algú amb molt d’impacte: “Aquesta noia és tremenda”, explica la cantant. També ha triat la paraula floripondio, que es pot fer servir per descriure una cosa exagerada o fora de lloc i es podria assignar quan fas servir un objecte molt extrem o arriscat. “Portes un floripondio“, posa d’exemple.
Quines altres paraules li agraden? El terme ojalá que es fa servir molt quan algú té esperança que passi alguna cosa bona o amiga, “és preciosa, es pot fer servir tota l’estona i en tots els contexts”. L’expressió que vol posar que es posi de moda si algú aprèn la llengua és Cafè amb llet en un got de plàstic. “És un clàssic que tothom ha de demanar a l’estiu si està a Espanya, igual que una llet merengada”, indica. En temes culinaris també destaca la paraula sobremesa, la sobretaula, l’estona de quedar-se a taula després de dinar fent un cafè i xerrant. Sigui com sigui, Rosalía continua sent una de les protagonistes de l’actualitat i ara ha mostrat la seva cara com a professora de català compartint les seves paraules preferides.