Queden molt poques hores per a la publicació oficial de Lux, el nou disc de Rosalía. És un dels temes cabdals de la setmana i és que l’arribada de nova música de la cantant de Sant Esteve Sesrovires era un dels grans reclams des de fa tres anys per part dels seus milers de fans arreu del món. Les darreres hores han estat molt caòtiques, primer perquè es va publicar durant unes hores a les plataformes de streaming musical un dels temes del disc, Reliquia, que desapareixia uns minuts després, però que això no va impedir que corregués a través de les xarxes socials. Per si encara no fos prou, aquest dimecres 5 de novembre es produiria la filtració completa del disc que ha estat compartit a través de canals de les xarxes socials quan quedaven només un parell de dies per a l’estrena oficial.
La motomami ha continuat sent notícia per la seva listening party exclusiva celebrada aquest dimecres al MNAC i que ha reunit prop de 900 persones que han pogut sentir el disc complet amb la performance de l’artista, però ara, les crítiques es traslladen cap a una de les col·laboracions més especials del disc. Rosalía va anunciar fa temps que hi hauria temes del disc que serien una col·laboració amb l’Escolania de Montserrat. Ara bé, després d’aquesta filtració, s’ha descobert que la lletra de la cançó és en castellà i això ha provocat moltes crítiques a través de les xarxes socials.
La col·laboració entre Rosalía i l’Escolania de Montserrat aixeca polseguera a les xarxes
Aquesta filtració de l’àlbum ha permès que algunes persones que han rebut els enllaços o les pistes del disc hagin pogut descobrir què amaga la nova era musical de Rosalía. Un dels detalls curiosos, però, ha estat que l‘Escolania de Montserrat col·labori en el tema Magnolias de Rosalía i que ho faci en castellà. Al Versió RAC1, Albert Buscarons, coordinador de RAC1 que ha assistit a l’escolta del disc ha explicat que aquest tema, Magnolias, parla de la mort de Rosalía i com seria el funeral de l’artista, en què li llancen unes flors damunt el taut. “Todos habéis venido. Hasta mis enemigos. Hoy lloran. Tírame magnolias“, diu la lletra, abans que comenci a sonar la veu del cor de l’Escolania. Això, però, ha provocat crítiques a les xarxes per l’elecció de la llengua.
“L’escolania de Montserrat, símbol i emblema català i de Catalunya, col·labora amb l’artista Rosalia. Tots són catalans. En quina llengua ho fan? En castellà!”, “Qui és el responsable d’aquesta castellanització inadmissible de l’escolania de Montserrat?”, “Hosti, haguera estat l’ocasió perfecta per a deixar de ser tan botiflera i assegurar un mínim de presència del català, i ha fet cantar l’Escolania en castellà? A la merda, home!”, “Quina vergonya”, han escrit alguns usuaris a través d’X (abans Twitter).
El cor de l’Escolania té obres en diversos idiomes
El programa de RAC1 ha parlat amb Bernat Vivancos, exdirector de l’Escolania de Montserrat que també ha col·laborat amb Rosalía per la seva versió de Me quedo contigo de Los Chunguitos. “L’Escolania, com qualsevol altre cor català, no només canta en català. Bàsicament canta en llatí i en diferents idiomes. Té enregistraments d’antics mestres que són obres compostes en castellà i que es canten sovint a Montserrat”, ha explicat el compositor. El cor de l’Escolania és una icona de Catalunya, però no és el primer cop que interpreten peces en castellà o en llatí dins el seu repertori. “L’Escolania és un cor evidentment català molt nostrat, però això no vol dir, com qualsevol altre cor, que no pugui cantar en altres llengües, seria molt limitat”, remarca Vivancos al programa. El compositor apunta que “no és d’estranyar que Rosalia hagi anat a picar la porta d’un dels cors més espirituals que tenim a Catalunya” i que és “una persona molt intel·ligent”. Ara per ara, caldrà esperar unes hores més per saber com sona aquesta col·laboració i totes les cançons del nou àlbum de forma legal.