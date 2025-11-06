Comença el compte enrere més esperat. Rosalía és el nom del moment, una artista que s’ha convertit en la gran icona musical de l’actualitat i que provoca fortes sacsejades cada cop que publica música. Des de mitjan octubre que els fans de l’artista de Sant Esteve Sesrovires esperen sentir la feina que ha estat elaborant durant tres anys. Un projecte titulat Lux que sortirà a la llum de manera oficial –després de la filtració que es va produir dimecres 5 de novembre- aquest divendres dia 7. Queden molt poques hores per conèixer de manera profunda la nova era musical de Rosalía, una etapa en què la fe, la religió i un viatge ben bé místic acompanyen les melodies d’un àlbum recitat en 13 idiomes diferents.
Sigui com sigui, alguns fans seleccionats han pogut gaudir d’una festa exclusiva i secreta de Rosalía. Ha estat aquest dimecres al vespre en una listening party, una escolta oberta per a prop de 900 persones, on també s’hi ha colat la batalla de Sixena al MNAC. L’artista ha triat el Museu Nacional d’Art de Catalunya per dur a terme la seva festa privada, un detall que no hauria estat ben rebut per l’advocat de Vilanova de Sixena, Jorge Español, que va demanar prohibir l’acte de presentació del nou disc de la cantant. Aquesta petició, però, no s’ha fet realitat i molts famosos han pogut formar part d’aquest primer tastet abans del llançament mundial del disc més esperat de l’any.
Quins famosos han passat per la festa exclusiva de Rosalía?
Aquest dimecres 5 de novembre Rosalía ha preparat un esdeveniment exclusiu per presentar a Barcelona l’àlbum Lux, el seu nou disc que fa setmanes que genera moltes reaccions i que està a punt de sortir a la llum de manera oficial. Alguns fans seleccionats de Rosalía han pogut gaudir d’aquest esdeveniment al MNAC, també acompanyats de personatges públics i famosos de tota mena que ja saben el que és viure l’experiència Lux completa. Una d’elles ha estat Belén Esteban. La tertuliana ha compartit algunes imatges de les persones amb qui s’ha trobat durant aquesta exclusiva festa, tot i que una de les normes de l’organització era no enregistrar el que estava passant a l’interior.
Amaia també ha pogut gaudir de l’experiència i ha dedicat unes paraules un cop ha finalitzat l’acte. “Se m’està fent estranya tornar a la realitat després d’aquest moment tan fort. Ha nascut una cosa històrica que es recordarà per sempre“, indica en el vídeo publicat a X (abans Twitter).
Amaia, tras escuchar ‘LUX’ de ROSALÍA: “Se me está haciendo muy raro volver a la realidad después de este momento tan fuerte. Ha nacido algo histórico que se va a recordar siempre”. pic.twitter.com/oPjvZE2yHz— ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) November 6, 2025
També hi era Noemí Galera, la directora de l’Acadèmia d’Operación Triunfo, el programa que va fer saltar a la fama la figura d’Amaia. Galera ha publicat a través de les històries temporals del seu perfil d’Instagram els regals i el marxandatge que ha rebut per formar part de l’acte de presentació del disc, com una samarreta o el disc físic.
Creadors de continguts, actors, esportistes i cantants també han passat per aquesta nit secreta de la Motomami. Laura Escanes i el seu xicot, Joan Verdú, Samantha Hudson, Berto Romero, Julieta, Paco León, Rossy de Palma... Desenes de noms que ja saben com sona aquest nou disc de la cantant.
Rosalía, com una divinitat dins el MNAC
Però en què consisteix la listening party? Rosalía ha organitzat un esdeveniment global, si més no, a més a més de ser a Barcelona, altres ciutats del món també havien reunit els fans seleccionats de la catalana per sentir en primícia com sonen els 18 temes que conformen Lux. L’artista anava vestida amb una llarga túnica blanca i els seus nous cabells, amb el cercle tenyit de color groc com si fos l’aurèola d’un àngel.
Rosalia en muestra de agradecimiento a todo el público por estar presente en su listening party de Barcelona 🤍 pic.twitter.com/ODmI2PPRUW— Rosalia Global (@globalarosalia) November 5, 2025
A les xarxes socials han sortit a la llum alguns detalls d’aquest esdeveniment, com per exemple l’organització dels seients, com era l’escenari i l’estètica blanca i pura que marca aquesta nova era musical.
Así de increíble lucia el escenario de Rosalía para la listening party de LUX hoy en Barcelona pic.twitter.com/2J6lZPVeCz— Rosalia Global (@globalarosalia) November 5, 2025
Imágenes exclusivas del interior de la listening party de LUX en Barcelona. pic.twitter.com/xmgleMI6qz— MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) November 5, 2025
Fans que es trobaven a l’interior de la sala expliquen que durant la reproducció de l’àlbum, Rosalía s’ha quedat immòbil i en silenci damunt de l’escenari, movent-se només per fer “poses carregades de dolor alhora que un impressiona espectacle de llum envolta l’ambient”.
L’expectació per la nova música de Rosalía ha convertit aquesta llarga espera en un moment de nervis i de bogeria total. De fet, a Metacritic, una pàgina web que recopila ressenyes d’àlbums de música o pel·lícules, Lux se situa amb la millor puntuació de la història del web.
🚨”LUX” de Rosalía es ahora el álbum con mejor puntuación de todos los tiempos en Metacric con un 100.— ROSALUX (@Rosamamiiii) November 5, 2025
Ningún otro álbum jamás logró llegar a esa cifra. pic.twitter.com/0tsdh7Jz13
El compte enrere s’acosta al seu final i és evident que després de la publicació Rosalía continuarà fent parlar moltíssim.